Karim Benzema en el poker goleador del Real Madrid

Madrid, España. El delantero francés Karim Benzema se convierte en el cuarto mejor goleador en la historia del Real Madrid en La Liga española con 186 anotaciones empatado con el español Carlos Santillana.

Con el doblete conseguido ante Celta de Vigo, Benzema solo se encuentra debajo del portugués Cristiano Ronaldo, máximo goleador merengue con 312 goles, Raúl González con 228 y Alfredo di Stéfano con 216.





Karim Benzema está en un excelente momento ya que ha marcado en los últimos seis encuentros, ha logrado ya 17 tantos en LaLiga para ubicarse en el tercer puesto en la tabla y 23 entre todas las competiciones.

El delantero galo debutó con el equipo merengue el 28 de agosto de 2009 ante el Deportivo de La Coruña. Su primer gol lo anotó el 20 de septiembre de dicha temporada ante el Xerez.





373 encuentros ha disputado Benzema en La Liga española en 12 temporadas.

Zidane se arrodilla ante su compatriota Benzema

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió a Karim Benzema, autor de dos de los tres goles del Real Madrid en su victoria ante el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos.

“Para la gente que le gusta el futbol ver a Karim es un lujo porque disfrutamos de él y sus compañeros también. Hay que seguir porque Karim hace la diferencia y él sabe que sus compañeros son importantes”, apuntó Zidane en conferencia de prensa.

Zidane comentó que no se explica como el delantero francés no se encuentra en la selección de su país.

“Para mí como entrenador del Real Madrid es mejor que no vaya. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Lo que ha hecho hoy ha sido espectacular. Desde el minuto uno fuimos por el partido y merecimos la victoria. Me alegro porque es un trabajador y quiere más”.



El entrenador del Real Madrid asegura que el defense Sergio ramos estará con la selección de España.