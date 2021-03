Karim Benzema quiere un amor eterno con el Real Madrid

Madrid, España. El delantero francés Karim Benzema deja la “puerta abierta” para una nueva renovación de contrato con el Real Madrid, aunque este termina en el 2022, si es que el presidente del club merengue lo quiere renovar.

“Mí plan es día a día. En el Real Madrid disfruto cada entrenamiento y cada partido. Es verdad que tengo contrato hasta 2022, pero mi puerta está abierta, si el presidente me quiere renovar, estoy en el mejor club del mundo. Me cuido mucho para siempre estar al nivel del Madrid. Estoy esperando…”, declaró el francés en conferencia de prensa previo al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League ante Atalanta.

“No sé si es mi mejor momento. Tengo 33 años y no es mucho, vemos muchos jugadores que con 39 pueden jugar en este tipo de clubes a un nivel alto. Yo me entreno muy fuerte toda la semana para llegar preparado al partido y voy a continuar así porque me encanta el futbol al alto nivel. Disfruto mucho en este equipo”, añadió el máximo goleador del Real Madrid en esta temporada.

Benzema al ser cuestionado sobre si siente presión por tener que anotar goles en los encuentros afirmó, “Presión siempre hay en este club, para mí la presión la tengo desde pequeño porque juego en el Real Madrid. Al final tenemos ocasiones para meter más goles, en los entrenamientos lo trabajamos todos los días para meter más goles en los partidos. Todos los delanteros queremos meter goles, y hay que hacer más. Al final ganamos partidos y cada año el adversario se mete más fuerte atrás y es difícil encontrar huecos para meter tres o cuatro goles como todo el mundo quiere. La presión la tengo siempre”.

Benzema, el salvador del Real Madrid

Por último el atacante francés declaró al ser considerado el salvador del Real Madrid, “No tengo que salvar al equipo todos los días, lo que tengo es que ayudar a marcar. El resto de los delanteros también lo intentan y creo que marcaremos más goles porque tenemos muchas ocasiones. Es, simplemente, encontrar el factor suerte y ser más precisos, pero tenemos un gran equipo, con grandes jugadores y cada partido es diferente”.