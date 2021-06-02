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Fútbol

Kevin De Bruyne se pierde parte de la Eurocopa

El jugador belga Kevin De Bruyne no deberá pasar por el quirófano. Pero hoy, se confirmó que no arranca la Eurocopa ante Rusia.

Kevin de Bruyne

Escrito por: Álvaro López Sordo

Para muchos, Kevin De Bruyne no debió abandonar la cancha en la final de la Champions League. “No puedes salir por un simple golpe”, palabras más palabras era el argumento de aficionados, e increíblemente, de algunos ex futbolistas. Al día siguiente se informó que el belga sufrió fractura de nariz y de la órbita del ojo izquierdo. Después se informó que, para su fortuna, De Bruyne no deberá pasar por el quirófano. Pero hoy, se confirmó que no arranca la Eurocopa.

Bélgica debutará en 10 días ante Rusia. El 12 de junio en San Petersburgo, el cuadro sensación en la pasada Copa del Mundo no podrá contar con una de sus figuras a causa del tremendo impacto que sufrió ante el Chelsea el pasado sábado. Y aún no está claro a qué altura del torneo podrá ser tomado en cuenta.

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Es improbable ver a Kevin de Bruyne disputar el primer partido de la Eurocopa. Podrá estar disponible para jugar, pero no sabemos cuándo”, fueron las palabras de Roberto Martínez, entrenador del equipo nacional de Bélgica desde el 2016.

Kevin de Bruyne aún no se integra a la concentración de Bélgica

Kevin de Bruyne aún no se integra a la concentración de su selección nacional, y es que tras haber disputado la final de la Champions League recibió, como todos los que jugaron ese duelo, unos días de vacaciones y será hasta el lunes de la semana que viene cuando se reporte con los diablos rojos.

Por supuesto, antes de incorporarse a los trabajos el futbolista será sometido a una serie de exámenes médicos para determinar cómo va el proceso de recuperación de las fracturas. Será hasta ese momento cuando se tenga un estimado de cuándo podría volver a las canchas, cosa que, seguramente, hará utilizando una máscara protectora.

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Bélgica integra el grupo B del certamen europeo junto con Rusia, Dinamarca y Finlandia. Será el 16 de junio cuando los de Roberto Martínez disputen su segundo partido del torneo, contra Dinamarca en Copenhague, y el 21 cerrarán su participación en la fase de grupos ante Finlandia en San Petersburgo.

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