Un Real Madrid ofensivo, espectacular e intenso: Carlo Ancelotti

Madrid, España. El italiano Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid prometiendo un equipo ofensivo, espectacular e intenso para alcanzar títulos.

“Muchas gracias al Real Madrid, al presidente (Florentino Pérez), a José Ángel (Sánchez, director general) y a toda la directiva. Estoy muy feliz de volver a la que siento mi casa y voy a poner toda mi energía para intentar repetir lo que conseguimos en el pasado”, fueron las primeras palabras de Ancelotti en su presentación en ciudad deportiva del club merengue .

“Tengo muy buen recuerdo de los dos años que pasé aquí, los títulos, la relación que tuve con todos. Lo vamos a repetir en este nuevo desafío”, afirmó el italiano, tras firmar un contrato para las tres próximas temporadas.





Carlo Ancelotti garantizó un futbol vistoso como el camino más corto hacia el éxito: “Prometo lo mismo, porque la tradición, la historia de este club, es intentar jugar un futbol ofensivo, espectacular e intenso”.

“Creo que el futbol ha cambiado en estos cinco años, es más intenso y agresivo. Han cambiado algunas reglas, pero el futbol del Real Madrid tiene que ser ofensivo y espectacular como quiere la afición”, añadió el exentrenador del Everton.

Ancelotti no habló sobre contrataciones, aunque mencionó algunos nombres que tendrá en cuenta en su formación y dejó una puerta abierta al regreso del galés Gareth Bale.

“No hemos entrado en detalles de la plantilla. Es muy buena, hay mezcla de experiencia con Ramos, Kroos, Bale, Benzema, Modric, con un grupo de jugadores jóvenes de mucha calidad como Rodrygo, Vinicius y Valverde. En este momento es muy larga, hay que reducirla un poco”.

Ancelotti deja la puerta abierta a Gareth Bale

Sobre Bale señaló, “No ha jugado mucho en la Premier pero ha marcado muchos goles, fue muy efectivo, sobre todo los últimos partidos, cuando tuvo continuidad. Él vuelve, le conozco muy bien; si tiene la motivación para intentar jugar, a lo mejor puede hacer una gran temporada. No tengo duda”.



Ancelotti tiene como objetivos “ganar Liga, Champions y Copa del Rey” y aseguró que tiene “más confianza” que su primera vez para intentarlo. Dejó entrever que en esta ocasión sin el portugués Cristiano Ronaldo.

“Le tengo mucho cariño a Cristiano pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club. Tiene contrato con Juventus y no me parece correcto hablar de él. Puedo hablar del cariño que le tengo, la felicidad porque todavía lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles”, finalizó.

EFE