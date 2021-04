Koeman la carga contra el arbitraje tras perder el Clásico Español

Este sábado el Barcelona perdió por 2-1 ante el Real Madrid, en donde el cuadro blanco fue superior, aunque quedaron ciertas dudas por el arbitraje en este Clásico Español, las cuales sacó a relucir el entrenador de los culés, Ronald Koeman, quien acotó que “tiene que callarse”.

El equipo local en el Estadio Alfredo Di Stéfano, supo marcar en los momentos justos y cuidar el marcador, y logró la victoria apenas por un gol, el necesario además para asaltar en el liderato de la tabla general de La Liga.

Para el estratega del Barcelona, no fue justo el marcador, más allá de que aceptó que su escuadra no hizo el trabajo necesario en el primer tiempo.

“Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos”, comentó Koeman.

TE PODRÍA INTERESAR: REAL MADRID VENCE EN CASA AL BARCELONA

El holandés abundó en que “ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti”.

La jugada que señala el entrenador, fue un presunto jalón de Mendy sobre Braithwaite al minuto 83, el cual parece descontrolar al blaugrana, pero quedaría a juicio del árbitro la marcación y el llamado al VAR.

Getty

En el duelo, además se dieron 9 cambios, hubo una pausa de cerca de 3 minutos, otra de un minuto por el que al final no se marcó como penal, más la expulsión de Casemiro. En total se agregaron 4 minutos y parece haber quedado corto el tiempo, lo cual también señaló Koeman.

TIENES QUE VERLO: GOLAZO DE BENZEMA ANTE EL BARCELONA

“Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado”, dijo un enérgico Koeman.

Koeman aceptó que en el primer tiempo no se hizo un buen trabajo

Ronald Koeman, quien salió derrotado del Clásico, explicó que pese a todo, su equipo no ofendió ni defendió como debería.

“Aún así, primero quiero decir que en la primera parte no hemos estado bien, ni atacando ni defendiendo, y que en la segunda mejoramos”, sentenció.