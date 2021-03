La guillotina de Laporta se lleva a un histórico del Barça

Sobre advertencia no hay engaño. El nuevo presidente del Barcelona Joan Laporta avisó que llegó al conjunto culé a mandar y no poner excusas. Tan sólo han pasado 10 días y el legendario Patrick Kluivert ha sido una de sus primeras victorias.

El ex jugador holandés no seguirá como director del futbol formativo, una vez que la presente temporada llegue a su fin. Junto al ex delantero también se fueron Albert Soler, de el área de deportes profesionales y Román Gómez Pontí, de servicios jurídicos.

El movimiento es para que regrese un hombre de la confianza de Laporta. José Ramón Alexanco, ya ejerció el mismo cargo de 2005 a 2010, años en que la organización ganó dos Champions League, incluyendo el famoso sextete en 2009, además de cuatro ligas, entre otros títulos.

Esperaba aportar su experiencia en el Ajax

Kluivert llegó a su cargo en 2019 en medio de criticas, pues se aseguraba que su arribo al equipo era más por lo mediático que por lo que realmente pudiera aportar. Aún así el ex Barcelona se dijo muy contento: “Estoy muy feliz de volver a casa y con muchas de iniciar esta nueva etapa en la que afrontamos el reto de seguir haciendo el futbol del Barca uno de los mejores del mundo”.

Su experiencia en la cantera del Ajax, equipo en que el se formó como profesional, como lo hiciera Johan Cruyff, hombre que cambió la historia del club, se esperaba pudiera aportar. “Es una escuela similar a la de La Masia y creo que puedo aportar muchas cosas a la formación de jóvenes”, aseguró Kluivert.

Entre los jugadores que debutaron dentro del proceso de Kluivert, el más destacado es Ansu Fati, quien debutó con 16 años. Desde el inicio de su carrera solo se han hablado cosas buenas del jugador.

Alex Collado, Abel Ruiz, Carles Pérez son otros de los jugadores que pudieron hacer su primera aparición con el equipo grande de Barcelona.

Joan Laporta, empieza con los cambios, sobre todo para iniciar la próxima temporada y volver a los grandes planos del futbol internacional, pues la Champions no la ganan desde 2015. Por su parte, en la Liga marchan segundos con 62 puntos, cuatro por debajo del líder, el Atlético de Madrid, por lo que ganarla sería un envión positivo para los blaugranas.