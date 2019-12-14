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Barcelona saca el empate en Anoeta
Real Sociedad y Barcelona empatan 2-2
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona
Reuters | Real Sociedad vs Barcelona