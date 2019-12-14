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Barcelona saca el empate en Anoeta

Real Sociedad y Barcelona empatan 2-2

Por: Azteca Deportes

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

/
Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona

Reuters | Real Sociedad vs Barcelona

Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona
Real Sociedad vs Barcelona