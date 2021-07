“Huesca me puede abrir las puertas de la Selección Mexicana": Ambriz

Ignacio Ambriz ya se encuentra en España. Luego de ser anunciado como entrenador del SD Huesca, el técnico mexicano afronta un nuevo reto con la mira en poder llegar al frente de la Selección Mexicana.

“Creo que me puede abrir la puerta, sí, pero también tengo que entregar buenos resultados, como aquí en México se me fueron dando, pero creo que es un reto, una apuesta. Después, si hay alguna posibilidad a través de mi trabajo, de que las cosas me salgan bien, yo estaría orgulloso de hablar con la gente de la Federación de algún día poder dirigir a la selección. Ahora creo que está en muy buenas manos y no me queda más que desearles lo mejor”, mencionó Ambriz en una conferencia de prensa antes de partir al Viejo Continente.

A pesar de ver al conjunto de los Azulgranas como un posible trampolín, el objetivo principal de Ignacio Ambriz es lograr el ascenso y el regreso a La Liga, pues el Huesca perdió la categoría en la temporada pasada.

“Lo que me compete es dedicarme al equipo, meterme al cien por ciento, el sueño de ascenderlo. Después, armar buen equipo, hacer un gran torneo y ascender”, comentó.

El primer entrenamiento de Ambriz con la SD Huesca

Será el próximo jueves 8 de julio cuando Ignacio Ambriz lleve a cabo su primera práctica al frente de la Sociedad Deportiva Huesca.

El técnico mexicano contará con 16 jugadores del primer equipo a su disposición y aseguró que no ha establecido contacto con ninguno de sus exjugadores para llevarlos a Europa.

“Yo no he dado ningún nombre, no he hablado con nadie. Ustedes me conocen, cuando a alguien me quiero llevar, lo primero que hago cuando trabajo en cualquier club, es marcarle. De verdad se los digo, honestamente: yo con nadie he hablado con ningún jugador”, añadió Ambriz.

