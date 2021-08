Las sorpresivas palabras de Koeman hacia Lionel Messi

Luego del anuncio de la partida de Lionel Messi del Barcelona hace un par de días, el entrenador del equipo blaugrana, Ronald Koeman rompió con el hermetismo y manifestó algunas ideas a través de redes sociales.

El estratega que trabajó con el “10” se había mantenido al margen durante las últimas horas, pero por fin se conoció su posición, contando además de que pierde al pilar, máximo referente del equipo y mejor jugador del mundo para muchos.

Albert Gea/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - La Liga Santander - FC Barcelona v Celta Vigo - Camp Nou, Barcelona, Spain - May 16, 2021 Barcelona’s Lionel Messi REUTERS/Albert Gea/File Photo

Koeman no asimila la partida de Lionel Messi

Ronald Koeman recalcó que ahora mismo es un momento complicado en el seno del equipo pues la salida de Leo es “difícil de asimilar”.

El holandés deberá de idear una fórmula para ser tan competitivo como lo era con Lionel Messi, aunque reiteró que será una tarea exigente el entender que los caminos han quedado separados.

“Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos”, escribió el de los Países Bajos.

Koeman quedó atónito por lo hecho por Lionel Messi

Ronald Koeman además comentó la sorpresa que se llevó de Messi, cuando lo conoció para dirigirlo en Barcelona.

“Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”, finalizó el manager Koeman.

AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS Detail of a mural depicting Argentina’s football star Lionel Messi, by artists Fer Lerena, Massi Ledesma, Lisandro Urteaga and Marlen Zuriaga, near the house where Messi was raised, in Rosario, Argentina July 8, 2021. Picture taken July 8, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Los logros de Ronald Koeman junto a Lionel Messi

Lionel Messi, ex atacante del Barcelona, estuvo un año con Ronald Koeman, timonel que fue anunciado el pasado mes de agosto del 2020, como su entrenador.

Junto a Messi, se especuló sobre la relación que llevaban, aunque pareció que siempre hubo una comunicación sana.

Junto a Messi tan solo logró un campeonato: La Copa del Rey del 2021.