Las declaraciones que han puesto a temblar a Erling Haaland

El delantero Erling Haaland tiene las intenciones de cambiar de aires en este verano, por lo que su entorno ha comenzado una gira de trabajo ejecutiva para darle acomodo en un club de élite, sin embargo, parece que en dos de sus grandes destinos, le han cerrado la puerta: el Real Madrid y el Manchester City.

El noruego de 20 años, es uno de los jugadores más deseados en el futbol mundial en la actualidad; no hay equipo que no quisiera sumarlo a su ofensiva, sin embargo, todos tienen un común denominador y es la falta de recursos financieros que derivaron producto de la pandemia de covid-19.

El jueves, el representante Mino Raiola y Alf-Inge Haaland, padre de Erling Haaland fueron a España, en donde primero se encontraron con la directiva del Barcelona para conocer el status del futbolista y sus pretensiones.

Por la tarde, hicieron lo propio, pero con el acérrimo rival: el Real Madrid, en un acto que parecía una especie de subasta que no parará ahí, pues reportes sostienen que faltan reuniones en la Premier League con el Chelsea, Liverpool, Manchester United y el Manchester City.

Zinedine Zidane no piensa en Haaland

Aunque un jugador de 20 años, goleador, técnico, con fortaleza física y que produce más allá de lo que haría un centro delantero clásico llama la atención, por ahora el Real Madrid no se detiene a pensar en el noruego.

“Me canso de decir lo mismo, todo lo que pueda pasar fuera y de un jugador que no es mío, no voy a decir si está bien o mal. Lo que me interesa es pensar únicamente en el partido de mañana, de lo que va a pasar el próximo año no sé", aseguró sin dejar su opinión sobre el interés del Real Madrid en Haaland.

Para Zidane, los partidos venideros son vitales en Liga, luego tiene una serie de Cuartos de Final ante el Liverpool de Champions League y un encuentro de Clásico Español que marca la temporada, aunado a la baja indefinida de Sergio Ramos.

En el Manchester City no piensan gastar millonadas este verano

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se sumó a las declaraciones entorno a Haaland, manifestando que el cuadro inglés no está en condiciones de sacar la chequera y dar un bombazo de las magnitudes que sería llevarse a Erling Haaland.

El actual delantero del Dortmund costaría unos 110 millones de euros, aunque el cuadro alemán lo dejaría ir en 150 mde, exponen reportes locales.

“No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también”, expuso Guardiola.

Recalcó que existe hasta la posibilidad de que no fichen jugadores en este mercado que se avecina y que apuesten con lo que tienen y una cantera que trabaja para producir jugadores que aprovechen las oportunidades.