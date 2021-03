Las promesas que llegan al Barcelona junto con Joan Laporta

El nuevo mandatario no lleva ni una semana en el cargo y ya ha empezado a mover sus piezas para concretar los primeros fichajes que ayuden al Barcelona a reforzarse. Entre ellos suena el nombre de David Alaba, central del Bayern Munich que no continuará con el conjunto bávaro y el de Sergio ‘Kun’ Agüero que termina contrato con el Manchester City y dentro de sus planes no está la renovación con el cuadro de Pep Guardiola.

La posible incorporación de Alaba ayudaría a la defensa blaugrana misma que se ha visto muy débil en las últimas temporadas, Piqué, Lenglet, Umtiti y Mingueza no han podido ayudar a Ter Stegen en esa última zona del campo por lo que es necesario reforzar a como dé lugar esa posición.

Kun Agüero cumpliría con dos funciones, además de ser un viejo lobo de mar en el futbol europeo y contar con una gran experiencia en la ofensiva es amigo íntimo de Leo Messi, su ingreso a la plantilla podría hacer que “La pulga” se sienta más cómoda y decida renovar con el club. Lo mejor es que estos dos futbolistas serían prácticamente con costo cero para el Barca ya que estarían libres de contrato y teniendo en cuanta la crisis económica que atraviesan serían dos fichajes sumamente inteligentes.

Otro jugador que podría cambiar la playera de los citizens por la blaugrana sería el defensor español Eric García de 20 años, el Inglaterra dan por hecho que será el primer refuerzo en la segunda era de Laporta al mando. Aunque el mandamás ha reiterado en varias ocasiones que quiere retomar la famosa cantera de la masía, echar mano de nuevo a esos jóvenes y arroparlos con otros de más trayectoria.

La posible llegada de un nuevo técnico al Barcelona

Por su parte en la Dirección Técnica, Ronald Koeman tiene contrato hasta el 2022, sin embargo, dentro de la campaña de propuestas en su regreso a la presidencia se pronunció mucho el nombre de Xavi Hernández, quien ha declarado en reiteradas ocasiones que le gustaría dirigir al Barca cuando tenga la experiencia suficiente y se sienta listo y de esta manera poder continuar con el ADN culé. Así mismo Mikel Arteta quien ahora dirige al Arsenal de la Premier League es otro de los estrategas que está en la baraja, el motivo es simple, recordemos que durante mucho tiempo fue auxiliar de Pep Guardiola.

Estas son algunas de las promesas que podrían llegar al Barca en los próximos meses.