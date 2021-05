Sergio Busquets sufre fractura en la cabeza

Barcelona,España. El jugador del Barcelona Sergio Busquets tiene una fisura maxilar, según informó el club culé, luego que fue trasladado al hospital tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en el primer tiempo del encuentro ante el Atlético de Madrid que tuvo como resultado final el empate a cero goles..

Según el parte medico señala que Busquets “progresa favorablemente de una contusión facial con fisura maxilar superior” y su evolución marcará cuantos partidos se perderá el centrocampista.

El jugador del conjunto de Barcelona tuvo que ser sustituido por Ilaix, en el minuto 32, después de haber recibido un cabezazo de Savic en la disputa por un balón aéreo.

Sergio Busquets intentó por continuaren el partido pero el golpe, que también le provocó una hemorragia nasal, obligó que fuera sustituido, y los médicos del equipo decidieron llevarlo a un hospital para mantenerlo en observación.

Por su parte, el defensa del Barcelona Gerard Piqué aseguró, tras la igualada), que aun ve a su equipo “con opciones” de ganar LaLiga pese a no depender de sí mismos.

“Sabemos la situación en la que estamos, en la que no dependemos de nosotros, pero vistos los resultados de esta temporada, creo que es una Liga que sigue estando abierta. Queda mucho, tres partidos son muchos”, declare después de terminado el partido en el Estadio de Camp Nou.

Pique confirmó que esperaba que el resultado fuera mejor, que generaron suficientes ocasiones para ganar al Atlético, al cual considera el mejor equipo de LaLiga en la defensa.

“En la primera parte ha habido fases en las que ellos han tenido alguna ocasión más, pero en líneas generales ha sido un partido muy competitivo en el que podría haber ganado cualquiera”, comentó.

El defensa culé lamentó no haber marcado las dos ocasiones más claras de su equipo, en los zapatos de Messi y Dembélé, aunque aceptó que el Barcelona no depende de sí mismo porque en otras fases de la temporada no ha “hecho los deberes”.

(EFE)