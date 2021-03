Manchester City: El gran favorito de los apostadores

Quedan 8 equipos en la máxima competencia de clubes en el mundo. El sorteo de este viernes nos dejó grandes cruces de cuartos de final, en los que destacan Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea y la repetición de la final anterior entre Bayern Munich vs Paris Saint Germain.

Esa llave dejo como principales favoritos a la final a los Citizens dirigidos por Josep Guardiola y a los alemanes, actuales monarcas del certamen. Los ingleses parten como los grandes candidatos con un paga de 2 a 1, lo que significa que por cada $100 pesos que le metas, ganarías $200 más tu importe apostado. Los siguientes en ese rublo son los entrenadores por Hans Flick, 4 a 1.

De ahí le sigue el Chelsea, equipo que cambió su suerte a partir de eliminar al Atlético de Madrid y pasó a ser el tercero con más posibilidades pagando 5 a 1, esto según las casas de apuesta en Las Vegas. El cuarto es el Liverpool, campeón de 2019, con probabilidades de 11 a 2. Los quintos en esta lista son el Paris Saint Germain. Los franceses (que pagan 8 a 1) están en este sitio, seguramente por el simple hecho de enfrentar a uno de los favoritos como lo es el Bayern (eliminatoria donde obviamente no son la principal elección del público para avanzar).

Real Madrid no es favorito para los apostadores

Sorpresivamente, el Real Madrid es sexto en el los momios con probabilidades de 10 a 1. Actualmente no gozan del mejor rendimiento bajo Zinedine Zidane pero nunca se pueden descartar como un “caballo negro” (conociendo su antecedente como equipo hecho para este torneo y todo lo que ello implica). Los últimos dos en la lista son el Dortmund con una paga de 25 a 1 y el Porto del “Tecatito” Corona con un modesto 35 a 1. Sí algo nos ha mostrado esta edición de la Champions es que todo puede pasar en cuestión de sorpresas y grandes emociones.



