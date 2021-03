Someten a Chessman para despojarlo de las extensiones

El luchador Chessman fue sometido por su rival Pagano y la luchadora Lady Shani, quienes con unas tijeras le cortaron las extensiones que se puso luego de perder la cabellera en diciembre pasado.

El luchador de AAA, Chessman, había caído en una contienda de apuestas en el evento central de Triplemanía XXVIII, cuando Pagano lo llevó hasta lo alto de una superficie y lo proyectó contra un auto. Tras el impacto, el ‘Asesino de la luz roja’ quedó derrotado y fue rapado el pasado 12 de diciembre.

El esteta oriundo de Villa Nicolás Romero, apelando a su colmillo y experiencia no se mostró en ningún momento como víctima y en el primer evento grabado por la compañía AAA en la gira de “Luchando por la identidad de México”, el pesado luchador se reveló con una nueva imagen usando extensiones.

En el reglamento de la lucha libre no explica que este acto no sea permitido, sin embargo, se ganó las críticas al no mostrarse y aceptarse como derrotado.

Pagano, el luchador que le quitó la cabellera, lo encaró en un reciente evento y siendo auxiliado por Lady Shani y Hugo Savinovich, le cortaron a la mala las extensiones.

Le hicieron saber que debía de mostrarse como el derrotado en Triplemanía, pero Chessman no cambió de opinión y amenazó en que se cobrará lo que le han hecho, por lo que parece que la rivalidad de Chessman ante Pagano aún no se detiene pese a la rotunda victoria que había logrado el esteta fronterizo.

En Auto Luchas AAA podría continuar esta rivalidad

La compañía Lucha Libre AAA, anunció que desde el 20 de marzo, tendrá una nueva experiencia en vivo, cuando el Autocinema de Coyoacán sea adaptado con un ring de lucha libre, en donde se celebrarán dos eventos, uno a las 6:00 PM y el otro a las 8:30 PM.

Luego AAA se presentará el viernes 2 y el viernes 9 de abril en el mismo inmueble, y en estas funciones estarán presentes en distintos momentos Chessman y Pagano, por lo que se espera que en algún momento se encuentren en el ring y se midan de nueva cuenta.