Maradona estaba “secuestrado” por su abogado, revela exesposa

Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, dijo este martes que al astro del fútbol lo tenía “secuestrado” su abogado Matías Morla.

Villafañe llamó por teléfono a América, canal de noticias en el que estaba Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, que es señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.

“Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy, él (D’Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo”, sostuvo Villafañe.

La exesposa de Maradona dijo que tenía una buena relación con el campeón del mundo, a pesar del enfrentamiento judicial que tenían por cuestiones económicas.

“Estaba enojado en un expediente pero después me veía y me abrazaba y bailaba conmigo, pero ustedes no se enteraban. Yo sí hablaba con Diego, aunque no lo hacíamos público y teníamos juicios de por medio. Sabíamos dividir muy bien todo”, explicó.

Villafañe dijo que Morla e integrantes del equipo médico que cuidaban a Maradona “tienen” una “condena social” tras la difusión de unos audios en los que Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, pide evitar que Maradona sea internado o cuidado por Gianinna Maradona.

“Que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de esta, hay plata para todos”, dice Pomargo en los audios difundidos este sábado por el sitio web Infobae.

“Que pague el que tenga que pagar y que vaya preso el que tenga que ir. Culpables tiene que haber, esto no pasó así porque así", indicó Villafañe, que también sostuvo que se encargó del velatorio de su expareja por pedido de la familia.

“No tomé ninguna decisión que no fuera aprobada por la familia, las hermanas y los hijos. No hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego ese día, la familia y por las hermanas”, señaló.

Siete personas del equipo médico de Maradona son investigadas por la Justicia.

Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.