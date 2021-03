Marcelo Gallardo le responde a Juan Román Riquelme

El pasado 14 de marzo, tras el empate a un gol en la Bombonera entre Boca Juniors y River Plate, durante la transmisión de un programa post partido se escuchó a lo lejos un grito de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente xeneize. Con total claridad se oyó que el ídolo boquense les dijo a los periodistas que “hace mucho que River juega mal”. Esa frase marcó la agenda de la siguiente semana.

A los pocos días el cuadro que dirige Marcelo Gallardo goleó 6-1 a Godoy Cruz en Mendoza y, para muchos, esa exhibición del millonario fue la respuesta suficiente por parte del equipo de Nuñez ante los dichos de Juan Román Riquelme. Pero hoy, Marcelo Gallardo habló por primera vez desde que Román señaló el nivel de juego de sus dirigidos y, por supuesto, fue cuestionado sobre el tema.

“¿Lo que dijo Riquelme? No pensé absolutamente nada. No sé a quién iba dirigido. Se lo gritó a algunos periodistas. Será en contra del periodista… no me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente”, fueron las primeras palabras con las que Marcelo Gallardo se refirió a los dichos por parte del ídolo del cuadro de la Boca.

Gallardo fue un poco más allá en su concepto sobre el mensaje de Riquelme y aseguró que “habría que preguntarle a él a qué se refería. Y el cruce desde los micrófonos entre ambas instituciones podría intensificarse en los próximos días, ya que en el horizonte se vislumbra un nuevo súper clásico de eliminación directa.

En un futuro cercano se podrían encontrar River Plate y Boca Juniors

Boca Juniors selló su pase a los octavos de final de la Copa Argentina, luego de golear a Defensores de Belgrano de la Primera Nacional, es decir la segunda división Argentina. El próximo miércoles en el estadio Ciudad de la Plata, River y Atlético Tucumán se medirán por los dieciseisavos de final del certamen copero y quien resulte ganador se enfrentará a Boca Juniors en fecha por definir.

De suceder eso, Gallardo y sus muchachos tendrán la oportunidad de responderle en la cancha a Juan Román Riquelme, quién desde que es dirigente de Boca no ha perdido ante River Plate. En las dos oportunidades en que enfrentaron desde que Riquelme ocupa una oficina terminaron empatados.