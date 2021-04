Marcos Rojo podría perderse la Copa Libertadores

Contratar futbolistas no necesariamente significa reforzar un plantel, y es que no todas las incorporaciones cumplen con las expectativas. Y, muchas veces, el simple hecho de engrosar la plantilla no significa que se la ha mejorado o, en igual proporción, se ha cubierto la necesidad específica solicitada por el entrenador. Ese parece, hasta ahora, ser el caso de Marco Rojo en Boca Juniors.

Y es que, el ex defensor central del Manchester United, salió de la cancha ante Unión de Santa Fe el pasado fin de semana por precaución. Pero, el escenario se complicó y el futbolista está descartado para jugar este fin de semana ante Atlético de Tucumán por la Copa de la Liga Profesional de Futbol. Rojo, presenta molestias en el isquiotibial derecho y su baja podrá extenderse más allá de esta jornada del torneo local.

Inactividad y lesiones; su karma

El lunes se descartó que fuera necesario someter al defensor a estudios médicos. El martes, tras el día de descanso que gozó todo el plantel, se presentó a entrenar y realizó los trabajos sin problemas y a la par de sus compañeros, cabe resaltar que todo lo que se hizo fue regenerativo. Para hoy, Marcos Rojo no pudo participar de la práctica en la que se intensificó el trabajo con respecto a lo del día anterior.

Ante esta situación, en el club xeneize dudan si Marcos Rojo podrá llegar en condiciones al debut de la Copa Libertadores, ante The Strongest de Bolivia. Dicho partido se disputará el próximo miércoles en los 3,640 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz.

¿Por qué se duda que Marcos Rojo pudiera jugar la semana entrante? Los antecedentes no respaldan al defensa central, en 2020 una lesión muscular y la pandemia provocaron que solamente disputara un partido con Estudiantes de La Plata. Eso más la larga inactividad con el Manchester United (17 partidos entre 2018 y 2021) no son buenas señales.

Rojo ya se perdió varios juegos

Además, vale la pena recordar que Marcos Rojo se desgarró en su primer entrenamiento con Boca Juniors. Lesión por la cual pudo debutar con los bosteros hasta el 14 de marzo, es decir casi mes y medio después de haber sufrido aquella lesión muscular.

Por ahora, Rojo acumula un puñado de partidos con la camiseta boquense y la preocupación crece, y es que para el debut copero Miguel Ángel Russo tampoco podrá contar con el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, quien está suspendido tres partidos en la Copa Libertadores tras su expulsión en la semifinal de vuelta de la edición anterior ante Santos de Brasil. Por ende, el sector izquierdo de la zaga tendría que ser remendado para el debut continental.