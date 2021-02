Mascherano hasta la muerte con Messi y el Barcelona

El legendario futbolista argentino, Javier Mascherano, es el nuevo embajador de LaLiga a nivel mundial y en medio de la presentación, el exfutbolista habló de la situación actual que vive su compatriota Lionel Messi y el Barcelona asegurando que sea cual sea su decisión sobre marcharse o quedarse, el ‘10’ Blaugrana siempre tendrá el apoyo del ‘Jefecito’.

“Son decisiones personales que él (Messi), dentro de su seno familiar y profesional va a decidir, yo como amigo lo apoyaré, pero jamás me atreveré a darle un consejo de que es lo que tiene que hacer”, comentó el exfutbolista durante la presentación del nuevo embajador de LaLiga.

“La verdad lo veo bien (Messi). Más allá de que el Barcelona no esté pasando por su mejor momento a nivel deportivo. El lenguaje corporal y sus actuaciones de verdad que no han cambiado durante toda esta temporada. No ha cambiado en lo que lleva haciendo durante 15 años y lo veo muy bien”, agregó el excompañero de Leo Messi en el Barcelona y la Selección Argentina.

En cuanto al rendimiento que actualmente tiene el Barcelona en zona defensiva y luego de ser goleados por 4-1 ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions, el argentino recalcó que no le gusta “opinar” estando fuera del equipo.

“No me gusta opinar de lo que uno puede llegar a ver. Siendo defensa puedo decir que es algo difícil y hay un entrenador que se debe dedicar a ello y no yo porque estoy fuera”, sentenció Mascherano.

Por otro lado, ‘Masche’ se une al selecto grupo de los ‘embajadores’ de LaLiga, en donde ya se encuentran 30 exfutbolistas más como es el caso de Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Samuel Eto’o, Robert Pires, Fernando Redondo, Fernando Sanz, entre otros tantos que han brillado dentro del campo de la liga del futbol español.

“Soy un enamorado del futbol español, me ha cautivo y claro que sigo mirando partidos”, mencionó Javier Masherano.

¿A que se dedica actualmente Mascherano?

El ‘Jefecito’ se retiró del futbol apenas en el 2020 y su último partido fue con Estudiantes de la Plata que enfrentó al Club Argentinos Juniors. Javier Mascherano colgó los botines al término del partido asegurando que su estado de forma no era el óptimo tras la pandemia.

“Sentí que ya me costaba y tuve sensaciones raras en el partido a la hora de competir. pensé: para qué seguir alargando esto si ya no es lo que siento”, mencionó al término del encuentro disputado en diciembre de 2020.

Mascherano actualmente tiene una academia juvenil de futbol que lleva su nombre y está ubicada en la Provincia de Buenos Aires.