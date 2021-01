Messi entrena con Barcelona, pero sigue siendo duda

España. Lionel Messi estuvo presente en el ultimo entrenamiento del Barcelona rumbo al duelo del equipo culé ante Athletic Club en la final de la Supercopa de España que se jugará este domingo en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Aunque Messi estuvo presente en todo el entrenamiento, será horas antes que el técnico Ronald Koeman dira si el argentino está en condiciones de poder jugar.

El mediocampista Sergio Busquets en conferencia de prensa señaló que las sensaciones que tenga Leo Messi determinarán si el capitán está disponible para la final.

“Messi es el mejor jugador del mundo, si él juega se acentúan nuestras opciones. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo, la última palabra será suya, de los servicios médicos y del míster. A ver cómo evoluciona”, declaró Busquets.

Sergio Busquets considera esta la peor época con Barcelona

Por otra parte, el jugador blaugrana apuntó que la situación que atraviesa el Barcelona, con problemas económicos a causa de la pandemia, la rebaja salarial y ahora el aplazamiento electoral, es la más complicada desde que pertenece a la entidad.

“Es una situación complicada, puede ser hasta una situación límite. Tenemos una pandemia y todo esto aún lo empeora todo más. Todos queríamos las elecciones antes posible, pero lo primero es la salud de la gente”, señaló Sergio.

Para Busquets no considera que fuera un alivio que el Real Madrid cayera en semifinales ante Athletic Club, “El primer paso era ganar, y lo hicimos. Luego me daba igual, por el momento en el que estamos, lo importante somos nosotros y no hay que desmerecer al Athletic. Va a ser un partido dificilísimo y tenemos que intentar dar nuestro mejor nivel”.

Al ser cuestionado sobre si en el caso de conseguir el título, esto puede ser el ‘clic’ definitivo para el proyecto de Koeman, Busquets dijo que sería importante para el club.

“Si es el ‘clic’ o no, eso ya serían palabras mayores, pero sería demostrar que estamos en el camino. Venimos en una dinámica muy buena, acoplándonos a lo que quiere el míster, sintiéndonos mejor, así que sería un paso importante”, finalizó Busquets.

Con información de EFE