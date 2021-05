No era mi intención ofender a la afición: Eden Hazard

La eliminación del Real Madrid a manos del Chelsea en las semifinales de la Champions, no cayó del todo en la afición Merengue, sobre todo por la reacción de Eden Hazard al final del encuentro donde se le vio muy sonriente con sus excompañeros.

“Es una falta de respeto”, “Se ve que no tiene idea en qué equipo está”, explotó la afición. Por lo que este jueves el delantero belga decidió dar la cara y pedir disculpas por lo sucedido.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño aquí y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid!”, posteó en redes sociales.

El Real Madrid va por La Liga

El Real Madrid todavía pelea por La Liga, a falta de cuatro fechas, y este fin de semana se miden ante el Sevilla, que marcha cuarto en el certamen. Por lo que no se pueden dar el lujo de caer, ya que está a dos puestos del líder, el Atlético de Madrid.

Además, tiene que aprovechar que los Colchoneros visitan al Barcelona, el otro equipo que está en la pelea por el título. En caso de que ganaran los Culés, la Casa Blanca sería la que se pondría a la cabeza de la Tabla, por los resultados previos entre ambas escuadras.

Por su parte, el francés Karim Benzema, aunque parece imposible, busca el Pichichi de La Liga, pero tendría que conseguir siete tantos, en los cuatro partidos que restan y que Lionel Messi no anote, pues el argentino va a la cabeza con 28 goles.

Será un cierre espectacular en el futbol español, pues la temporada está más viva que nunca para los tres punteros.