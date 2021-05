No puedes enfrentarte al Madrid sin fe: Thomas Tuchel

Londres, Inglaterra. El técnico del Chelsea Thomas Tuchel apuntó que no puedes enfrentar al Real Madrid sin fe y que el encuentro se jugará con mucha presión.

En conferencia de prensa, entrenador alemán Thomas Tuchel comentó que tienen que olvidarse del resultado del juego de ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid ya que este tiene “cero importancia” en cómo saldrán al campo en Stamford Bridge.

“Tenemos que olvidarnos del resultado de la ida. Queremos ganar, para eso preparo a mis jugadores. El resultado no tiene importancia en nuestra preparación y en cómo saldremos mañana al campo”, apuntó Tuchel.

“Es una semifinal, con mucha presión. Confiar al 100 % en nosotros es necesario. No puedes enfrentarte al Madrid sin fe. Lo que aprendimos en la ida es que tenemos todo el derecho para estar en semifinales y que no teníamos que tener miedo por estar enfrente de los mejores equipos del mundo”, añadió el alemán.

La presencia de Sergio Ramos ante Chelsea

El técnico de la escuadra londinense habló sobre la posible presencia de defensa español Sergio Ramos en el partido.

“Si Ramos juega o no... Es una difícil pregunta, porque no lo sé. Para el Madrid cambia mucho porque es el capitán, es el capitán del equipo más exitoso de Europa, pero no podemos pensar mucho en ello. Si juega, nos preparemos para ello”, apuntó el alemán.

Thomas Tuchel puso el pecho a las balas de las críticas a Timo Werner, que falló una clara ocasión de gol en el partido de ida en Madrid.

“A veces los delanteros fallan grandes ocasiones, es parte del juego. No hemos tomado aún ninguna decisión. Queda un entrenamiento y hay que ver cómo están todos. Confío en mis jugadores, juegue quien juegue mañana”, aseguró Tuchel.

Por último Tuchel anunció que el medio croata Mateo Kovacic no se ha recuperado a tiempo y que no estará en el encuentro. EFE