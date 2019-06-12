Selección Azteca cae en semifinales

Aubagne, Francia.- ¡Se acabó el sueño! La Selección Azteca Sub-22 terminó con sus esperanzas de levantar la Copa al empatar 2-2 y caer en tanda de penales 4-5 ante su similar de Japón en las semifinales del Torneo Maurice Ravello 2019, mejor conocido como Esperanzas de Toulon.

En un partido lleno de emociones, el conjunto dirigido por el profesor Jaime Lozano, le prestó el balón a los nipones pero siempre atacó de manera más vertical, lo cual dio frutos al 50’, cuando Jesús Godínez abrió el marcador para los Aztecas.

Sin embargo, Yuki Soma igualó al minuto 72’, pero al 86’, el jugador de Santos, Eduardo Aguirre, le devolvió la ventaja a los mexicanos y todo parecía liquidado, sin embargo, Koki Ogawa aprovechó un descuido al 89’ y emparejó los cartones.

Ya en tanda de penales, el resultado fue de 5-4, siendo Alan Mozo de los Pumas el villano de la tarde al fallar su ejecución desde los once pasos.

Los asiáticos enfrentarán en la gran final a Brasil.

