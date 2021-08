Pep Guardiola revela su futuro después del Manchester City

El director técnico español, Pep Guardiola, se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de la última época y para muchos, de la historia; sin embargo, adelantó que no quiere seguir los pasos de Sir Alex Ferguson haciendo una vida en el banquillo de un solo club, adelantando que dejará al Manchester City cuando termine su contrato en el 2023.

El ex entrenador del FC Barcelona y el Bayern Múnich externó su deseo por dirigir a una selección, y es que tiene entre sus metas disputar desde el banquillo una Eurocopa, una Copa América o incluso una Copa Mundial.

“Si se da la posibilidad, una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años; tengo que pararme para ver qué hemos hecho, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial”, comentó el estratega catalán.

¿La selección de Brasil podría ser el destino de Pep Guardiola?

Al cuestionarle si se ve dirigiendo a la selección de Brasil, Pep Guardiola no cerró la opción; no obstante, también dejó claro que no ve que dicho combinado sea capitaneado por un entrenador de una nacionalidad diferente.

“Creo que Brasil siempre tendrá entrenadores brasileños, son muy buenos. Creo que es muy difícil que entrenadores extranjeros dirijan las principales selecciones del mundo”, agregó, y es que, en toda la historia, la “verdeamarela” solo ha tenido a un entrenador extranjero, el argentino Filpo Núñez, quien solo dirigió un partido en el ya lejano 1965.

¿Cuál es el más grande reto de Pep Guardiola al dirigir?

Para muchos, Guardiola es uno de los entrenadores más prodigiosos de los últimos tiempos; pero, como todos los timoneles, siempre debe enfrentarse a diversas situaciones que llegan a entorpecer su trabajo, y algo que él explica es de lo peor que hay en los vestidores, son los egos por la titularidad y las suplencias en el equipo.

“El problema de nuestro trabajo como entrenador es escoger 11 para jugar y 11 que se quedan en la tribuna. Eso es muy difícil de gestionar; para mí es lo más difícil del futbol, más que las técnicas, los oponentes, preparación física y condiciones de juego”, culminó.