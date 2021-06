Presidente del FC Barcelona buscará más fichajes

La transición del FC Barcelona de cara a la siguiente temporada continúa de la mano del nuevo presidente Joan Laporta, quien habló de buscar al menos tres o cuatro jugadores más para reforzar a la plantilla y devolverlo a los primeros planos del futbol europeo.

“Habrá tres o cuatro fichajes más. Si queremos que el fútbol sea más atractivo y sostenible, hay que apostar por esta vía; ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric García, Agüero, de Emerson y de otros jugadores que están a punto”, aseguró.

La afición blaugrana tiene esperanzas de recomponer el camino con el presidente que lideró la época dorada del club, donde se convirtieron en el primer equipo de la historia en lograr el “sextete” tras conseguir LaLiga, la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la Súper Copa Española, la Súper Copa de Europa y el Mundial de Clubes.

Refuerzos del FC Barcelona que llegaron a coste cero

La estrategia de fichar jugadores que están por terminar contrato con sus respectivos equipos parece darle resultados a la nueva directiva, ya que con únicamente nueve millones de dólares se han hecho del defensor español Eric García y el delantero argentino Sergio Agüero, provenientes del Manchester City; además del atacante neerlandés Memphis Depay.

Por otra parte, lograron el fichaje del lateral brasileño Emerson, quien ha dado muestras de tener nivel para competir en la posición, a diferencia de otros fichajes para dicho lugar en el esquema, como su compatriota Douglas Pereira, quien apenas tuvo participación durante estancia en el equipo.

Laporta tomará acciones contra la junta anterior

Durante su entrevista con el medio español La Vanguardia, Laporta habló de que la situación directiva y financiera del equipo está peor de lo que pensaba, por lo que tendrán que ahondar en las investigaciones y tomará acciones de ser necesario, ya que sino lo hiciera podrían convertirse en cómplices.

“El club está peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación complicada; hay cosas que se tendrán que explicar, y no descarto ninguna acción. Se explicará todo porque si no seríamos cómplices, siempre aparecen los mismos en los contratos”, culminó.