Cuando Laporta, presidente del Barça, irrumpió en el Santiago Bernabéu

En plena reconstrucción y en un momento en el que la tormenta ha imperado sobre la calma, el Futbol Club Barcelona ha recibido una dosis de energía con la llegada del nuevo presidente, Joan Laporta.

La esperanza de volver a la cima de Europa y limar asperezas con la figura Lionel Messi, llegó acompañada del directivo, quien tras una campaña electoral llena de genialidades publicitarias, consiguió conquistar nuevamente a todo culé.

Una acción bastó para reventar la campaña. Laporta colocó una lona gigante con su rostro, a unos metros del Estadio Santiago Bernabéu, con la leyenda “Ganas de volver a veros”. El autor intelectual de la considerada “lona más famosa del mundo”, el director de campaña de Laporta, Lluís Carrasco, reveló en entrevista para Azteca Deportes cómo se llegó a esa idea.

“Joan (Laporta) me llama a su despacho una mañana y me dice que dentro del plan de medios le gustaría hacer algo en un gran formato y en publicidad exterior, y me pide que busque la mejor ubicación para hacer esto. Él, lógicamente se estaba refiriendo a la mejor ubicación en Barcelona. Pero a nosotros se nos ocurrió que dado a que estamos en la era digital, en donde se comparte cualquier cosa con mucha inmediatez y en cualquier parte del mundo, podría resultar divertido hacer esa publicidad lo más cerca posible del santuario blanco”, compartió el especialista en publicidad y marketing.

A Laporta le encantó la idea. Viajó a Madrid con todo su equipo para develar la lona y le dio un giro a la campaña con un acción que terminó siendo un parteaguas en su búsqueda por la presidencia del club blaugrana.

“Fue un punto de inflexión. Porque en ese momento, en donde el Barcelona estaba en crisis, el hecho de que uno de los candidatos tuviera la osadía de hacer una exposición publicitaria de esta magnitud en campo contrario, fuera cual fuera la intención de su voto, todos los socios pensaron: –Este hombre, a mí me representa–”, dijo Carrasco.

La polvareda levantada por esa pancarta encendió la rivalidad en un momento nublado para el futbol, lo que puso a Laporta en medio de la conversación de todo culé y todo madridista.

“La verdad es que la sociedad madrileña se tomó con auténtica deportividad la exposición de la lona, hombre, a algunos sí les molestaba un poco ver a un Joan Laporta gigante al lado de su casa, no lo voy a negar, pero la verdad es que fueron muchísimas más las personas que pidieron tomarse una selfie con el candidato por las calles de Madrid, que personas que le increparan y le llamaran provocador”, relató el especialista.

La razón por la que Joan Laporta ganó la presidencia del Barça

Lluís Carrasco, amigo y director de campaña de Joan Laporta rumbo a la presidencia del Barcelona, no pretende adornar su apellido con el histórico triunfo. Asegura que la figura de quien ya había presidido la institución culé y la llevó a la cima deportiva, ha significado la mitad del camino para ganar las elecciones del pasado mes de marzo.

“Ganamos porque teníamos al mejor candidato, Joan Laporta ya demostró que puede llevar al Futbol Club Barcelona al olimpo de los títulos, fue quien llevó al equipo al sextete, cosa que nunca había conseguido ningún otro club europeo, entonces ya había enseñado su valor, su pericia, por lo que sin duda era el mejor candidato. Si a eso le sumas una campaña correcta, no cometes muchos errores, y encima tienes la suerte de poder colocar la lona del Bernabéu, la verdad es que todo se facilita”, dijo a Azteca Deportes.

Además, Laporta asumió riesgos que, de funcionar, en su momento lo catapultarían a un triunfo holgado, y así fue. La pancarta gigante en Madrid es la punta del iceberg de esa gallardía.

“Él también fue valiente en aceptar la campaña, porque tenía un punto de riesgo. Debía entenderse bien que no era una provocación, que no era una ofensa, sino un guiño, en un momento especialmente deprimido en el entorno del futbol, y se logró”, finalizó Carrasco.

El mensaje que Laporta busca imprimir en los corazones culés

Con el barcelonismo deprimido, Joan Laporta tenía un reto mayúsculo. La afición y los socios, hartos de la gestión y escándalos de Josep María Bartomeu, necesitaban un recado que los hiciera volver a alzar la mirada.

“El mensaje fue doble. Por un lado muy emocional, de que tuvieran muy claro que la candidatura de Joan Laporta, lo que venía a representar, era la estimación y el amor por el Futbol Club Barcelona, y por otro lado queríamos transmitir alegría e ilusión”, detalló la cabeza de campaña.

De ahí es eslogan “Estimem el Barça”, traducido al español como “Queremos al Barça”.

“Ese también ha sido el resultado de largas conversaciones con muchas personas, y en este caso Rafa Yuste, el vicepresidente actual del equipo ha tenido mucho que ver porque insistió mucho en poner el componente emocional en el eslogan de campaña”, finalizó.