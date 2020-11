¿Qué dice la autopsia realizada a Diego Armando Maradona?

Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre, sufrió de un problema cardíaco que desencadenó un edema pulmonar, lo que terminó con con su vida a los 60 años de edad en su hogar en el poblado de Tigre, en Buenos Aires, Argentina.

A horas del fallecimiento de Diego Armando Maradona, le fue practicada la autopsia que aprobaron realizar la familia del ícono del futbol.

Tras haberle hecho el procedimiento al cuerpo del argentino, se informó que la causa final del fallecimiento, fue una insuficiencia cardíaca que desató un edema agudo de pulmón, lo que terminó con su vida, para pasar a ser una leyenda del futbol y de la cultura popular en el mundo.

Insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón

El cuerpo del ex del Barcelona y Nápoli, fue analizado en la morgue de San Fernando, mientras que una investigación oficial se puso en marcha para aclarar si en el fallecimiento hubo algún hecho anormal.

En las primeras indagatorias, se supo la cronología del hallazgo del cuerpo de Diego Armando Maradona ya fallecido.

-La última vez que se le vio con vida fue la noche del 24 de noviembre a las 11, y fue su sobrino quien estuvo con él.

-En la casa estaban el sobrino, un asistente, un empleado de seguridad, una enfermera y una cocinera.

-Hasta las 11:30 de la mañana del 25 de noviembre, llegaron a la casa, el psicólogo y psiquiatra que veían constantemente al ex jugador, notando que parecía estar dormido.

-El sobrino y el asistente intentaron despertarlo, en tanto que la enfermera y la psiquiatra buscaron reanimarlo con maniobras de RCP.

-Solicitaron ambulancias

-Un vecino, cirujano de profesión también intentó reanimarlo

-Los médicos que llegaron en las ambulancias aplicaron adrenalina y atropina, pero no fue suficiente, Diego Armando Maradona ya había muerto.

Matías Morla explota por las presuntas negligencias en la muerte de Maradona

El abogado, representante y amigo de Diego Armando Maradona, Matías Morla, explotó en unas declaraciones, al dudar del correcto trabajo del personal que tenía que ver y seguir a su representado en todo momento, y también por la tardía terrible de las ambulancias para atenderlo.

Según esta cronología, pasaron cerca de 12 horas hasta que Maradona fuera visto en la casa en la que permanecía en el poblado de Tigre en Buenos Aires, pues su sobrino lo vio a las 11:00 P.M. y luego no fue asistido hasta casi el mediodía del 25 de noviembre.

Morla expone en sus consignas:

“En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines. La Ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ (sic). Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: ‘Vos sos mi soldado, actúa sin piedad”.

De acuerdo a estos alarmantes testimonios, se espera que el fallecimiento de Diego Armando Maradona, desencadene un eventual proceso legal en casa de que se encuentren negligencias de parte del personal que tenía esa función, y si es que los procedimientos de reanimación y la llegada tardía de las ambulancias influyeron en la muerte del Maradona.

