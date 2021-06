Quiere regresar al Real Madrid y triunfar con los merengues

Dani Ceballos, defensor español, dio a conocer sus intenciones de regresar al Real Madrid, equipo al cual pertenece su carta; sin embargo, en las últimas temporadas ha estado a préstamo en Real Betis y el Arsenal de la Premiere League.

“Yo creo que este año me he curtido como jugador. Creo que es el momento de asentarme en un club con un contrato largo y poder demostrar mi juego. Al Barcelona no iría porque soy jugador del Real Madrid y mi sueño es triunfar en el Real Madrid”, comentó cuando se le cuestionó sobre sus planes en la próxima temporada.

TAL VEZ TE INTERESE: Benzema desea a Mbappé en el Real Madrid

Los números de Ceballos con el Real Madrid

Pese a que Dani Ceballos se incorporó hace cuatros años al conjunto merengue, la realidad es que el ibérico no ha podido demostrar su valía en la capital española, ya que solo jugó en el equipo durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, acumulando un total de 56 partidos oficiales.















Durante su entrevista con el medio español “El Larguero”, Ceballos también negó la posibilidad de jugar para el Sevilla, a quienes calificó como un gran club; no obstante, su pasado en el Betis le impediría llegar al cuadro dirigido por el español Julien Lopetegui.

Finalmente, Ceballos es consciente que gran parte de su futuro depende de las decisiones del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien regresó al Real Madrid para intentar emular lo que logró en su etapa anterior al romper el ayuno de Champions League, consiguiendo la décima orejona del cuadro merengue.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El mensaje de Ancelotti para aficionados del Real Madrid

“Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar; quiero saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante. No voy a la Euro y dentro de poco hay un Mundial. Tiene que ser una charla entre ambos con las cosas claras”, culminó.