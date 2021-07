Raphael Varane ya es del Manchester United

Tras varios días de rumores que más bien eran ya un secreto a voces, el ahora ex defensa del Real Madrid, Raphael Varane fue fichado por el Manchester United para reforzar su zaga de cara a la siguiente temporada.

Se habla de que la cifra del traspaso oscila los 50 millones de euros; no obstante, este no es un problema para el Manchester United, quienes anhelan regresar a los primeros planos, no solo del balompié europeo, sino del inglés donde el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea lo han relegado de los puestos principales de la Premier League.

¿Qué otros fichajes ha hecho el Manchester United en este verano?

En días previos, el Manchester United también hizo oficial la incorporación del atacante inglés Jadon Sancho, quien llegó procedente del Borussia Dortumund de Alemania.

De acuerdo a varios medios europeos, el costo de dicho traspaso rondó los 85 millones de euros, prácticamente 80 millones más de lo que costó a los teutones cuando se lo compraron al Manchester City hace cuatro años.

También se hicieron de los servicios del arquero inglés de 35 años Tom Heaton, quien estuvo en el Aston Villa y salió a coste cero para reforzar la meta de los Red Devils de cara a la siguiente temporada.

¿Qué expectativas tiene la afición del Manchester United para la temporada 2021/2022?

Acorde a lo que mostraron en el año futbolístico anterior y la inversión que se ha hecho este verano en fichajes, la afición del Manchester United esperan poder recuperar el primer puesto de la Premier League y así alzar dicho trofeo.

🚨 Manchester United ha llegado a un acuerdo de principio por el pase de Raphaël Varane.#MUFC @RaphaelVarane — Manchester United (@ManUtd_Es) July 27, 2021

Por otra parte, en el ámbito europeo esperan poder acceder por lo menos a la ronda de cuartos de final de la UEFA Champions League y con ello empezar poco a poco a recomponer el camino en un certamen que no ganan desde 2008, cuando derrotaron al Chelsea en penales.