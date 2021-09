Real Betis vs Getafe cobertura en vivo | LaLiga

Sevilla, España. Real Betis, con Andrés Guardado, recibe en la cancha del Benito Villamarín al Getafe, con J.J. Macías, en partido de la jornada 7 de LaLiga española.

Con nueve puntos en sus primeros seis partidos de la Liga española, el Real Betis ha igualado sus registros a estas alturas del pasado campeonato, en el que fue sexto a solo un punto de la Real Sociedad. Aunque con la victoria por 3-1 lograda a domicilio sobre Osasuna en la sexta jornada, los verdiblancos enlazaron ocho partidos sin dejar su portería a cero, el equipo de Manuel Pellegrini está mostrando una gran capacidad de sobreponerse a la adversidad: ha evitado la derrota tras encajar el primer gol en dos de sus últimos tres encuentros oficiales.

Betis es claro favorito en este encuentro, pero todavía no ha saboreado un triunfo como local en lo que va el campeonato (E2, P1), y otro dato preocupante: ningún gol a favor marcado en los segundos 45 minutos en los tres encuentros de disputados en el Benito Villamarín. En cualquier caso, conviene señalar que en cinco de sus últimas seis victorias ligueras en casa, el Betis ha llegado al descanso empatando o perdiendo.

Único equipo que todavía no ha puntuado, el Getafe se desplaza a Sevilla después de caer por 2-1 ante el Atlético de Madrid encajando dos goles en el tramo final (78', 90+1'). Fue sin duda una derrota muy dolorosa para los azulones, con el peor registro de su historia en los seis partidos iniciales de una campaña española. No hay tiempo para lamentarse, y el Getafe debe reaccionar de forma inmediata para no quedarse anclado en la última posición.

Jugadores a seguir del Real Betis y Getafe

Borja Iglesias, que anotó 11 goles en la temporada 2020-21, aún no ha visto puerta con el Betis en el campeonato actual. El delantero azulón Jaime Mata también persigue aún su primer gol de la campaña; tres de sus cinco tantos en el pasado campeonato fueron decisivos para la victoria.