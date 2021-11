Real Madrid esperará a Mbappé hasta el verano

Madrid, España. El equipo del Real Madrid esperará hasta el mercado de verano para tratar de contratar al astro del París Saint Germain el francés Kylian Mbappé ya que no tiene prisa y el jugador estará libre para negociar con cualquier otro equipo en ese momento.

Luego de escuchar las palabras del jugador en una entrevista realizada en el Parque de los Príncipes donde al ser cuestionado por su futuro Mbappé dijo que, si bien no lo sabe todavía, dejó claro que ha " pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades pero ya he hablado de ello antes”, dando pauta que su trayectoria en el club parisino será pasado y que mira claramente a un futuro fuera de la entidad parisina.

Será a partir del próximo 30 de junio que Mbappé llegará al Real Madrid con la carta de libertad y con la capacidad para poder negociar libremente, y sin necesidad de pagar dinero de traspaso, por su salida del PSG.

Real Madrid sueña con una dupla Mbappé - Benzema

El Real Madrid tienen claro que Mbappé es la base de su proyecto futuro y que responde a los principios marcados desde el área técnica. Los mejores jugadores del mundo, jóvenes y con un futuro prometedor. Así que no habrá en este mercado de invierno una oferta desde el club merengue por el jugador, a diferencia de lo sucedido en el pasado mercado de verano, y donde esperaron hasta el último momento la respuesta del dueño del PSG al ofrecimiento de cerca de los 200 millones de euros. Lo aguardan para el 1 de julio del 2022.

El equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti espera con ilusión una dupla formada entre Mbappé y Karim Benzema en el ataque y una muestra fue el partido de la selección de Francia ante Kazajistán donde los galos ganaron por marcador de 8-0, con un poker del delantero del PSG y una gran conexión que tuvo con el goleador del Real Madrid.