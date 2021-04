Real Madrid pierde a estrella para el Clásico y Champions League

El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos padece de una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de actividad, presumiblemente por un mes, por lo que no estará en los desafíos más importantes que vienen para el equipo en la temporada, como el Clásico ante el Barcelona y la fase de Cuartos de Final de la Champions League.

El zaguero de los merengues, que apenas cumplió 35 años, fue reportado por los merengues con una lesión de carácter muscular, sin abundar en el tiempo de recuperación. El comunicado fue escueto, pero todo apunta a que Ramos será de momento la baja más importante de los merengues para el trajín que viene.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, acotó el conjunto madrileño en su comunicado de prensa.

TE PODRÍA INTERESAR: SERGIO RAMOS PODRÍA JUGAR EN MÉXICO

Específicamente, Sergio Ramos estaría fuera en los siguientes partidos del Real Madrid: Eibar (Liga), Liverpool (Champions), Barça (Liga), Cádiz (Liga), Betis (Liga) y Getafe (Liga).

Estos duelos son de alta importancia, pues en La Liga podría influir en los duelos en los que no pueden perder si quieren aún aspirar al título y en Champions el cotejo ante los Reds será determinante para las aspiraciones rumbo a la recta final.

Sergio Ramos lamenta perderse los partidos más importantes

El defensa Sergio Ramos del Real Madrid, expuso en su cuenta de Instagram, lo complicado que será perderse estos partidos, aunque se motiva por poderse recuperar y regresar fuerte.

“La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel.

TE PODRÍA INTERESAR: SERGIO RAMOS PODRÍA IR AL PSG

Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular.

Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís.

No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”.