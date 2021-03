Real Madrid recibe increíbles noticias previo al derbi

Madrid, España. El atacante del Real Madrid Karim Benzema se entrena con todos sus compañeros por segundo día consecutivo y levanta la mano para jugar este domingo el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

De buen humor Benzema entrenó en la ciudad deportiva de Valdebebas, con la fija mirada del técnico Zinedine Zidane, realizando el entrenamiento complete superando ya su lesion muscular y esperando que se a tomado en cuentra para el partido de La Liga.

Karim Benzema se ha perdido los tres últimos partidos del Real Madrid, dos de La Liga y uno de la Champions League ante el Atalanta.

Sergio Ramos y Eden Hazard se dejaron ver en una parte de su entrenamiento con trabajo de campo sobre el césped y acabaron en el gimnasio.

Zidane celebra el regreso de Benzema

“Karim va a estar con nosotros”, declaró Zinedine Zidane en conferencia de prensa previo al derbi madrileño. “Sabemos quien es, no solo en el tema de los goles. Es un jugador importante para nosotros, como punta y en nuestro sistema de juego, sobre todo cuando tenemos el balón. Veremos como lo vamos a hacer mañana”, afirmó.

El técnico del Real Madrid no quiso decir si utilizará al delantero francés karim Benzema, que apuntó peligros en caso de forzarlo si no está al máximo de sus condiciones para jugar un encuentro de la intensidad de un derbi.





“Al final nosotros no vamos a arriesgar, no quiero. Si hay una duda no me gusta hacerlo porque el jugador se puede lesionar más, hacerse más daño y tenerlo fuera más tiempo. Se va a ver mañana la idea que tengo, pero los jugadores que van a jugar tienen que estar siempre al cien por cien”, señaló el entrenador francés.

El derbi madrileño se jugará este domingo a las 9:15 de la mañana tiempo de la Ciudad de México.