Leo Messi causa ilusión en el Bayern Múnich

Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern Múnich externó que el fichaje del argentino Lionel Messi tras su salida del FC Barcelona es una mera “ilusión” e “impensable” por las pretensiones que podría manejar el ahora agente libre.

El dirigente del cuadro bávaro habló para el canal deportivo alemán Sport1, a quienes les comentó que “lamentablemente no es posible” fichar a Messi, luego de que este último comentara en su conferencia de prensa de despedida que tuvo contacto con varios equipos, sin haber nada oficial con ninguno por el momento.

No obstante, si bien Messi está fuera del radar del actual campeón de la Bundesliga, Hasan Salihamidzic aceptó que siguen de cerca al último prodigio del futbol mundial, el atacante noruego Erling Haaland, quien actualmente está destacando en el Borussia Dortmund.

“Claro: es un jugador muy bueno y super joven, ahí hay que prestar atención. Es un jugador de primera al que probablemente quiere todo el mundo”, aseguró.

Jugadores que pasaron del Dortmund al Múnich

El pensar que el Bayern Múnich podría arrebatarle al Borussia Dortmund al joven noruego es algo que suena muy factible, partiendo de que, en los últimos años, los bávaros han adquirido la costumbre de quitarle a los “abejorros” sus mejores jugadores.

Jugadores como el defensa Mats Hummels y los atacantes Robert Lewandowski y Mario Goetze son solo algunos que emigraron al Bayern Múnich después de romperla con el Dortmund.

Futuro de Messi

Si bien admitió que al salir el comunicado de que no seguiría más en el FC Barcelona recibió varias llamadas para incorporarse a algún otro equipo, la realidad es que al momento no tienen cerrado nada con nadie; no obstante, no descarta llegar al París Saint-Germain como se ha especulado en las últimas horas.

“Bueno es una posibilidad la del PSG. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio”, externó Messi.