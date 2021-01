Los sucesos polémicos del “Vasco” Aguirre en su carrera

Solamente hay un Javier “Vasco” Aguirre y ese “Vasco” es polémico tanto dentro, como fuera de las canchas. El nuevo técnico de los Rayados del Monterrey siempre está bajo la lupa y sabe que sus palabras y acciones siempre generan algo en el ambiente del futbol.

Son bien conocidos los técnicos y jugadores que se pasan de energéticos, algunas veces les gana la calentura del partido y terminan expulsados de los partidos, haciendose de fama entre los diferentes arbitros.

Cuando Aguirre era técnico de los Tuzos del Pachuca, le pidió a uno de sus jugadores, llamado Raymundo González que fingiera una lesión. El novato supuestamente lesionado le pidió al árbitro que finalizara el juego.

Los Tuzos perdían el partido por 4-1 ante Puebla en juego correspondiente al torneo Verano 2001. Una gran polémica que fue protagonizada por Aguirre.

Ya como estratega de la Selección Azteca y en plena Copa Oro del 2009, El “Vasco” intentó patear a un rival. El futbolista era Ricardo Phillips de la selección de Panamá. La acción generó una gran polémica, incluso fuera del territorio mexicano.

“Yo intenté robar el balón y me lo llevé por delante, pagué el castigo, no me justifico ni lo aplaudo, ahora veo hasta normal que los jugadores hagan tiempo”, dijo Aguirre sobre aquella acción.

Meses después, Javier dio unas declaraciones sobre la inseguridad en México. El timonel le dijo a la Cadena Ser de España que: “México está jodido”.

“Jodido porque llueve mucho, mucha gente la ha pasado mal, yo soy gente conocida, respetada, pero siempre hay desquiciados, desadaptados. Yo tomo mis precauciones, llevamos casi un año acá, estaremos hasta el Mundial y después de eso regresaremos a Europa a ver qué hay”, dijo en aquella ocasión el “Vasco”.



Una década después estará de vuelta en nuestro país. Será el técnico de los Rayados del Monterrey y seguramente seguirá con su mismo estilo.

Vasco

Eder Calderon

Azteca Deportes