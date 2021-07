Arjen Robben anuncia su retiro a los 34 años de edad

Arjen Robben anunció su retiro a los 34 años de edad. A través de su cuenta de Twitter, el exjugador de Países Bajos publicó un comunicado explicando las razones por las cuales puso fin a una carrera de 21 años.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

“Queridos amigos del fútbol, he decidido detener mi activa carrera futbolística. Hace un año anuncié mi regreso como jugador del FC Groningen. Mirando hacia atrás en la temporada, tengo que llegar a la honesta conclusión de que mi cantidad de minutos de partido fue decepcionante. Sabía de antemano que esto podría suceder, pero acepté el desafío y di todo para que funcionara. No solo yo, todos en el club y en mi entorno inmediato me han ayudado y apoyado en todo momento”, menciona Robben en el comunicado.

“El cuerpo no me da las buenas sensaciones y la confianza que necesito. Por eso decidí parar. Una decisión muy difícil, porque la mente y la emoción estaban directamente opuestas”, añadió.

El delantero tuvo una carrera exitosa debutando en el año 2000 con el Groningen, posteriormente pasó al PSV en 2002. Dos años más tarde, sería fichado por el Chelsea, donde jugaría de 2004 a 2007. Posteriormente, el Real Madrid lo llevó a sus filas y su etapa más brillante llegaría en el periodo de 2009 a 2019, cuando jugó para el Bayern Munich.

Con la escuadra de Alemania, Robben logró 20 títulos. Su palmarés con los Bávaros lo componen 8 Bundesligas, 5 Copas DFB-Pokal y 5 Supercopas, una Champions League y una Supercopa de Europa.

Robben tuvo una cálida despedida

Mediante un emotivo video, el Groningen le dio las gracias a Robben, quien comenzó su carrera en el cuadro de ‘Los Granjeros’ y pese a no ganar nada con dicho club, fue el inicio de una carrera exitosa.



Arjen Robben stopt als voetballer van FC Groningen.



Jouw clubliefde, doorzettingsvermogen en passie is onbeschrijfelijk!💚🤍



We zijn je voor altijd dankbaar...



➡ https://t.co/O5mYh01QeY#ArjenBedankt — FC Groningen (@fcgroningen) July 15, 2021

El Real Madrid también se despidió de Arjen Robben. El holandés militó dos tempmoradas en la escuadra merengue y sumó una Liga de España y una Supercopa.

👏 ¡Felicidades por una carrera fantástica y que disfrutes tu retirada, @ArjenRobben! pic.twitter.com/0bPfugVrlR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

Por su parte, el Bayern Munich, equipo con el que conquistó 20 campeonatos, no dejó pasar la oportunidad y publicó una imagen del exjugador rodeado de los títulos que ganó con la institución.

Finalmente, la Selección de Holanda le deseó un feliz retiro a Robben, quien será recordado por todos los mexicanos por el famoso ‘No era penal’ que le marcaron en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

