Riquelme rompió el silencio: Recordó la jugada que todavía le duele

Juan Román Riquelme rompió el silencio, pues desde que es vicepresidente segundo de Boca Juniors no se le había escuchado la voz. Salvo en aquel video institucional para promover las instalaciones del club en Ezeiza o cuando, desde su palco, le gritó a unos periodistas que “hace mucho que River juega mal”. Pues el ahora directivo habló de todo, pero no para un medio argentino, sino para el canal del Villarreal, que reunió a algunos de los futbolistas que disputaron la semifinal de la UEFA Champions League hace 15 años contra el Arsenal.

El pretexto para realizar este encuentro virtual fue que este jueves, el Submarino Amarillo volverá a verse las caras con los Gunners en una semifinal; esta ocasión de la Europa League. Riquelme, Rodolfo Arruabarrena, Robert Pires (jugó esa semifinal para el Arsenal y posteriormente se incorporó al Villarreal), Diego Forlán y Marcos Senna fueron los participantes de la charla en la que Riquelme reveló cuál es la jugada más dolorosa de su carrera, además de ser cuestionado por sus mismos ex compañeros sobre su nuevo rol como directivo.

Te puede interesar: Chicharito, de nuevo el mejor jugador de la semana en la MLS

La jugada que jamás vio

“Tenía mucha ilusión de llegar a esa final de Champions, estaba convencido de que íbamos a ganarle a Arsenal. Fui a la conferencia de prensa con el entrenador y me acuerdo que declaré eso, que Arsenal no la iba a pasar bien. Era lo que sentía. En nuestra cancha éramos muy fuertes. Ese penal no lo volví a ver y no creo que lo vuelva a ver. Me va a quedar siempre la sensación de que teníamos que jugar esa final de Champions contra el Barcelona y creo que lo hubiéramos hecho bien”, recordó Riquelme en referencia a dicha semifinal y al penal que falló y que hasta hoy le duele.

Sobre la semifinal del jueves aseguró que le ve posibilidades al Villarreal, ya que aunque el Arsenal tiene un buen plantel “no tienen a futbolistas como Pires o Thierry Henry. No tienen a esos jugadores que tenían cuando jugaron contra nosotros”.

El sueño es la Libertadores

Sobre su nuevo rol como vicepresidente de Boca Juniors, fue consultado por el español Marcos Senna y esto respondió Riquelme: “Me metí en el club nuevamente, estoy un poco entretenido. Disfrutando mucho. La llevo bien porque soy de dormir poquito. Tratando de armar el equipo lo mejor posible y viendo si cumplimos el sueño de la gente de jugar bien y de que el equipo ande cerca de ganar la Libertadores, que es lo que soñamos todos”.

Te puede interesar: Miguel Herrera habló sobre los rumores que lo colocan en Tigres

Finalmente, Riquelme dejó en claro que él siente amor por dos clubes: Boca Juniors y el Villarreal. Además agregó que, afortunadamente, ambos comparten colores y que cada vez que alguien le pregunta si apoya a algún equipo en Europa con orgullo responde que él y toda su familia son del Villarreal.