Santos se quedó sin entrenador; mañana visitan a Boca Jrs.

El Santos de Brasil aún no sabe si mañana tendrá a Ariel Holan en la banca o no. Y es que el entrenador argentino presentó su renuncia, ante la seguidilla de malos resultados, pero se ofreció a terminar su trabajo mñana cuando O Peixe visite la Bombonera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La dirigencia del conjunto paulista todavía no decide si aceptarán la propuesta del DT o no.

Santos acumula cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas en el torneo local (incluida la caída en el clásico ante el Corinthians de este fin de semana, y la restante en el debut de la Libertadores contra el Barcelona de Guayaquil. Esto provocó una situación de tensión que, aunada, a la venta de Yeferson Soteldo al Toronto de la MLS orillaron l entrenador argentino a decidir dar un paso al costado.

Amenazas y pedradas

Por si fuera poco, luego de ser derrotados este domingo 2-0 por el Timao en el campeonato paulista, un grupo de miembros de la Torcida Jovem protestó enérgicamente en las inmediaciones del estadio de Vila Belmiro. “Equipo sinvergüenza”, “fuera vagabundos, respeten a Santos, el mejor equipo del mundo” y una clara amenaza como “si el martes no van a ganar, el palo se va a quebrar”, además de que se le lanzaron piedras al autobús, fueron otro de los factores que influyeron en Ariel Holan para decidir no seguir con el proyecto que originalmente estaba planeado a tres años.



En dado caso de que la directiva, encabezada por el presidente Andres Rueda, decida no aceptar la proposición de Holan para hacerse cargo del equipo por un último juego, al cuadro del que surgieron Pelé y Neymar lo dirigirá Marcelo Fernandes, quien funge como un auxiliar permanente dentro de la institución.

Intentaron incendiar su casa

“Reflexionamos y de mutuo acuerdo aceptamos esta situación. Traté de revertirlo, no había forma. Incluso hubo un caso de incendios en su apartamento. Lanzaron un cohete. Esto lo dejó de una manera incómoda. Ahora estamos viendo si será nuestro entrenador con Boca”, fueron las palabras con las que Andres Rueda sobre la salida de entrenador que, apenas, en febrero pasado había firmado por tres temporadas.