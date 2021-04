Se bajan los dos primeros equipos de la Superliga

El Manchester City ha comunicado a los organizadores de la nueva Superliga europea de fútbol que no tiene intención de continuar formando parte del proyecto, han revelado este martes medios británicos.

El conjunto inglés sigue los pasos del Chelsea, que también prepara los procedimientos legales para darse de baja de la liga continental que han impulsado doce grandes equipos.

Con esas dos renuncias, cuatro conjuntos de la Premier League continúan comprometidos con el proyecto: Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham.

Según la cadena de radio británica talkSport, los 12 clubes fundadores de la Superliga tienen previsto conversar esta noche para decidir qué camino seguirán a partir de ahora.

Boris Johnson vuelve a arremeter contra la Superliga

El primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró esta tarde en rueda de prensa su oposición a una iniciativa que “no favorece el interés de los aficionados ni favorece el interés del fútbol”.

Johnson dijo que está dispuesto a legislar para bloquear el proyecto, aunque aseguró que su primera opción es respaldar a la Premier League y a la federación inglesa (FA) para que encuentren una solución “por sí mismas”.

Pep Guardiola, en favor de la competencia justa

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró esta tarde en rueda de prensa que no daría una opinión definitiva sobre la nueva liga europea hasta que no tuviera “toda la información” al respecto, aunque se mostró crítico con el espíritu del proyecto.

El fútbol “no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes”, dijo el estratega.

“No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes”, finalizó el director técnico.