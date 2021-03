Se suspende eliminatoria de Conmebol para Catar 2022

Asunción, Paraguay. Se suspenden las dos fechas de las eliminatorias de Conmebol para la Copa del Mundo Catar 2022 que estaban previstas para jugarse a finales del mes de marzo por las dificultades de las 10 selecciones sudamericanas para que los clubes, especialmente europeos, cedan a sus jugadores debido a la pandemia de COVI-19.



“La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos”, publicó en su cuenta de Twitter la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) tras una segunda reunión telemática con autoridades de la FIFA.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

El anuncio no detalla fechas probables para la disputa de las fechas quinta y sexta de la eliminatoria sudamericana.



Los equipos europeos, en especial los del futbol inglés y alemán, se manifestaron en contra de la liberación de los jugadores sudamericanos ante los riesgos de contagios y porque a su vuelta deberán tener a una cuarentena de 10 días.

Esta situación generó escenarios probables de solución que no lograron reunir el consenso de las diez federaciones socias de la Conmebol.

Algunos de las propuestas para jugar, conforme a la agenda, era hacerlo con jugadores de las ligas locales y hasta se debatió la opción de jugar los diez partidos de esa doble programación en territorio europeo.

Que partidos son los suspendidos

Los partido que se suspendieron de la jornada 5 son: Bolivia vs Perú, Colombia vs Brasil, Venezuela vs Ecuador, Argentina vs Uruguay y Chile va Paraguay.





De la jornada 6 serían: Ecuador vs Chile, Uruguay vs Bolivia, Paraguay vs Colombia, Brasil vs Argentina y Perú vs Venezuela.

La clasificación después de 4 jornadas jugadas:

Brasil 12 puntos

Argentina 10 puntos

Ecuador 9 puntos

Paraguay 6 puntos

Uruguay 6 puntos

Chile 4 puntos

Colombia 4 puntos

Venezuela 3 puntos

Perú 1 punto

Bolivia 1 punto.