Argentina deja en terapia intensiva a Chile rumbo a Qatar 2022

La Selección de Argentina derrotó 1-2 a Chile, que de momento está fuera del Mundial de Qatar 2022, el marcador del partido, que se disputó en el estadio Zorros del Desierto, lo abrió Ángel Di María en el minuto 9.

Ben Brereton hizo el empate para los andinos en el minuto 20 con un cabezazo que dejó sin opciones al guardameta Emiliano Martinez.

El gol del triunfo lo marcó Lautaro Martínez en el minuto 34.

La selección de Argentina, ya clasificada para el Mundial, tiene 32 puntos y Chile quedó estacionada con 16.



Chile y Argentina se enfrentan en la decimoquinta jornada de las eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de Qatar 2022, el cuadro “albiceleste” está clasificado a la máxima justa del futbol, mientras que los andinos son quintos de la general con 16 unidades, el duelo se realizará en el estadio Zorros del Desierto.



La “Roja” ya no tiene el futuro en sus manos, pues la sorpresiva derrota en casa ante Ecuador en la Fecha FIFA pasada, los dejó fuera de los puestos de boletos al mundial, el cuadro chileno está con demasiada presión, pues en caso de no clasificar a la Copa del Mundo, sería la primera vez desde 2002, que se pierde dos mundiales seguidos.



Lionel Scaloni no estará en el banquillo por Covid 19

Argentina, es el actual campeón de América, no contará on la presencia de Lionel Scaloni, quién sigue dando positivo para la covid-19 y que por esa razón la selección de Argentina será dirigida por Walter Samuel y Roberto Ayala.

“Cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo”, declaró el seleccionador en una conferencia de prensa en la que reveló que a Lionel Messi el coronavirus “lo afectó bastante”, y anticipóÁngel Di María será el capitán del cuadro argentino para los partidos contra Chile y Colombia.

Lionel Messi no fue incluido en la convocatoria

El astro argentino, Lionel Messi lleva alrededor de un mes alejado de las canchas y trabaja en París para recuperar su forma física, tras contagiarse de Covid-19, es por ello que su selección no lo convocó para que la “Pulga” vuelva al 100 por ciento, on un panorama distinto a la eliminatoria anterior, en la que Argentina estuvo a punto de no jugar Rusia 2018.

Te puede interesar: El nuevo rol que tiene Edson Álvarez en el Ajax

Posibles alineaciones de Chile vs Argentina

Chile





Bravo; Fuenzalida, ary Medel, Maripán, Vegas; Baeza , Alarcón , Allende; Edu Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez.

Argentina

Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña ; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Te puede interesar: VIDEO: Celta presume la “magia” de Orbelín Pineda