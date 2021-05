Simeone: Ojalá que hayamos podido darle alegría a un montón

Valladolid, España. El técnico del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone, afirma que el destino tiene marcados momentos importantes y “que no siempre el poder termina ganando, sino el trabajo”.

Simeone habló poco después de haber ganado La Liga con el Atlético de Madrid al vencer al Valladolid por 2-1 con gol del uruguayo Luis Suárez.

“En una temporada difícil, dura, con el mundo complejo, con la sociedad, con las dificultades que tuvimos que convivir … en un año entero donde el coronavirus golpeaba, se nos murieron amigos, familiares, aficionados de varios equipos, este año el Atlético aparece. Y no es casualidad. El destino nos tiene marcados momentos importantes para mostrar que se puede y que no siempre el poder termina ganando, sino que gana el trabajo”, señaló el “Cholo” ante los medios.

“Estoy feliz por un montón de gente. Es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos siempre, nos costó mucho... Uno de los mejores años para salir campeones es éste… Ojalá que hayamos podido darle alegría a un montón de gente que seguramente en todo este tiempo lo ha pasado muy mal”., añadió el entrenador argentino.

Simeone también tuvo palabras para “un montón de futbolistas que dieron todo. Agradezco a los que he podido contar menos con ellos por el respeto y el respeto al equipo, porque sin ellos no puedes llegar al objetivo, que es ganar… No es fácil ganar en el Atlético de Madrid, pero cuando se gana se disfruta más”.

Sobre el delantero uruguayo Luis Suárez y la llamada “Zona Suárez” el estratega declaró:

“No descubrí nada con la zona Suárez (dijo tal expresión antes del partido contra Osasuna, en la penúltima jornada), tuve suerte. Suárez es un hombre, es un goleador, un tipo desafiante, un tipo que ante la salida de un extraordinario club como el Barcelona quiere seguir demostrando que está vigente. El equipo le ayudó y se involucró en algo que es como vive él en este club, se sintió muy cómodo, muy bien y por eso terminó haciendo una temporada fantástica, con un montón de futbolistas en un año para la historia del club”, finalizó Simeone.

