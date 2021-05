Video: Luchador golpea a niño en la Ciudad de México

México. Tremendas imágenes se han hecho virales en las redes sociales donde un “luchador” lanza con fuerza a un pequeño niño a la calle despertando la indignación de la gente de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Niño lanzado por “luchador” en la calle

En una función de lucha libre organizada según por una organización política en la vía pública donde el ring fue acondicionado en una de las calles de la Colonia Aviación debido a las restricciones del COVID-19, se ve en el video un niño abrazando a un “luchador” conocido con el nombre de Einar el Vikingo, que se encontraba tirado fuera del cuadrilátero. El hombre se levanta agarrando del brazo al pequeño para después aventarlo con fuerza al pavimento quedando el infante tirado sin poderse mover.

La gente que se encontraba viendo el espectáculo al observa la situación se increparon con el sujeto que intentó escaparse del lugar pero fue detenido por los mismos asistentes, después fue llevado a las autoridades donde fue conducido al Ministerio Público donde fue acusado de lesiones y maltrato infantil.



Cibernético busca al niño para darle una sorpresa

El luchador Cibernético al saber de esta situación subió en su redes sociales un video donde invita a quién conozca la dirección del niño se la proporcione para ir a su casa y enseñarle que esto que vivió no es la verdadera lucha libre, ni que esta persona en un verdadero luchador.

“Estaba viendo un video que está circulando en las redes sociales donde un seudo luchador avienta a un niño y creo que eso no se vale. Con gente como él, luchadores moleros, un hijo de la ching… , es que se ensucia la lucha libre, más pasándose de erizo con un niño. Estamos buscando a este niño para explicarle que así no es la lucha libre, decirle que no todos los luchadores son así, ni la lucha libre…”, son las palabras del luchador mexicano.