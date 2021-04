Sin afición, el Azteca es menos imponente, consideran en Olimpia

Pedro Troglio, técnico de Olimpia de Honduras, ya sabe lo que es dirigir en la cancha del Estadio Azteca. En 2011, siendo técnico de Argentinos Juniors, visitó el histórico inmueble para medirse al América en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto pampero perdió 2-1, por un tanto en los minutos finales del compromiso.

El ahora entrenador de los catrachos tendrá la labor de comandar una remontada histórica para el Olimpia en los octavos de final de vuelta de la Liga de Campeones de Concacaf. Necesita hacerle mínimo dos goles al América para meterse en los cuartos de final. El estratega consideró que el Estadio Azteca sin público en las gradas se hace menos imponente.

“Cuando hay gente, este monstruo que es este estadio, se transforma en un monstruo todavía más grande. Jugar sin gente implica un apoyo menor a lo que puede ser cada generación de juego y jugadas de gol, cada buen momento del América no va a ir acompañado del ruido impresionante que genera este estadio. No sé si es una ventaja pero a veces todo el griterío influye en los árbitros. No digo que sea una ventaja, pero es una situación mejor”, reflexionó Troglio.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso de este miércoles, la prensa catracha recordó el Aztecazo que la Selección de Honduras le propinó a México en 2013 durante las eliminatorias mundialistas de Brasil 2014. Troglio sabe que la misión de eliminar al América será compleja.

“Enfrentamos a un rival de los más duros que podíamos encontrar, que está jugando un campeonato impresionante en su país y que tiene una historia enorme. Esto es futbol y no podemos armar un partido débil, tenemos que armar un partido con pocas fallas o casi ninguna. No procurar un partido muy abierto que pueda dar posibilidades al gran manejo de ellos, les das 5 o 6 opciones y te pueden hacer tres goles”, dijo el entrenador argentino.

Olimpia en el torneo local

El llamado “Rey de Copas” de Honduras es el mejor equipo de la liga tras 14 compromisos en los que se mantiene invicto con 10 triunfos y 4 empates. Es líder del Grupo A por encima del Motagua. El fin de semana venció 3-0 al Club Deportivo Vida quien es segundo del sector B.

