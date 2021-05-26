Unai Emery, el rey de la Europa League: llega al poker de títulos

El técnico vasco del Villarreal, Unai Emery, se ha convertido en el primero que ha logrado un póker de títulos en la Europa League, ya que tras las tres que obtuvo con el Sevilla, ganó la cuarta este miércoles ante el Manchester United en una final que necesitó veintidós penaltis para resolverse.

Este cuarto título ha llegado en su quinta final y le han permitido superar al italiano Giovanni Trapattoni con quien compartía sus tres competiciones ganadas.

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El técnico del Villarreal sumó sus tres títulos anteriores de forma consecutiva y en el banquillo del Sevilla al ganar las finales de 2014 contra el Benfica, 2015 con el Dnipro y 2016 contra el Liverpool; mientras que perdió la final de 2019 contra el Chelsea con el Arsenal.

“Los penaltis no son una lotería”: Unay Emery

El estratega, luego de concretar su cuarta corona en este certamen, afirmó que no habían ensayado los penaltis con los que se ha resuelto la final de la la Europa League a favor de su equipo, y recordó que al haber lanzado once, todos los jugadores habían tenido la oportunidad de participar y todos habían marcado.

"Los penaltis no son una lotería, también tienen otros componentes como el de conocer al rival y tener la mentalidad adecuada", agregó el técnico del Villarreal, quien señaló que habían planteado el partido a partir de cuatro fases, la primera parte, la segunda, la prórroga y los penaltis, porque todo podía producirse.

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"La decisión en los penaltis no pasa por elegir a los que lanzan y prueba de ello es que han lanzado todos y eso no lo podíamos prever. Es increíble que todos marquen", agregó.

También explicó que sentía mucho orgullo tras el título obtenido, por la ciudad de Villarreal, por el presidente Fernando Roig, que no había podido estar en este duelo, y también porque el club ofrece un proyecto estable y también por lo que supone para el fútbol español.

