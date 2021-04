Zidane y Cruyff al mismo nivel como técnicos

Londres, Inglaterra. Zinedine Zidane ya es catalogado al nivel de Johan Cryuff como director técnico, según exjugador del equipo londinense Chelsea que este martes enfrentó al Real Madrid en la semifinales de ida de la Champions league donde empataron a un gol.

Joe Cole no tiene empacho en declarar que el técnico de la escuadra merengue Zinedine Zidane no recibe el “reconocimiento que merece” y que su carrera debería estar a la altura “o incluso por encima” de la de Johan Cruyff.

El ex ídolo del Chelsea dio sus comentarios luego el empate Real Madrid y los blues en la Liga de Campeones.

“Zidane no recibe todo el reconocimiento que merece”, dijo Cole en entrevista a BT Sport.

“Si pones su carrera como futbolista junto a su carrera como entrenador creo que tiene que estar al nivel de la de Johan Cruyff, quizás incluso por encima, porque ha ganado más”, apuntó el mediocampista inglés.

Zidane se quita el sombrero por Benzema

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, nuevamente se quitó el sombrero por el francés Karim Benzema, autor del gol del empate ante Chelsea que mantiene con vida a su equipo en la Champions League.

“Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido. Estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho hoy creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos y tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido”, comentó en rueda de prensa.

“Estoy orgulloso de mis jugadores, creemos en lo que preparamos. Sabemos la calidad que tenemos, que podemos hacer cosas buenas. No es fácil jugando cada tres días pero creemos que se puede y lo vamos a intentar en la vuelta, vamos a ir a marcar sabiendo que tenemos que ganar allí", sentenció Zidane.