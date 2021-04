Zinedine Zidane: ‘Merecimos la victoria en el Clásico’

Luego de vencer este sábado al Barcelona por 2-1 con su cuadro del Real Madrid, el entrenador Zinedine Zidane recalcó que la victoria fue totalmente meritoria para su escuadra, que de paso llegó a la cima de La Liga.

Zidane, quien hace unas semanas era señalado por malos resultados, se reivindicó y ahora suma una nueva victoria sobre el enemigo más duro en la competencia.

“Ha sido un partido complicado. La primera parte fue nuestra, sufriendo. Pero merecimos la victoria porque hemos tenido muchas ocasiones para meter el tercero y el cuarto”, sostuvo Zizou luego del choque.

Con la victoria por 2-1, anotando, defendiendo y entendiendo los tiempos del juego, el D.T. afirmó que “ha sido un partido trabajado tremendo. Lo mejor es que lo terminamos con tres puntos”.

Recordó que la exigencia física fue tan grande como ocurrió ante el Liverpool, en juego que se disputó hace apenas unos días, pero explicó que “es normal ante estos equipos”.

Zidane reconoce al Barcelona y su funcionamiento

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane está seguro de que mereció el triunfo, pero no hizo menos al rival, al cual lo consideró “un muy equipo que encontró espacios en el partido con su técnica”.

Afirmó que al final en esta clase de partidos, aunque él es el responsable de lo que ocurra, todos trabajan y todos ganan.

“Estoy trabajando con ellos. Todos juntos. Soy el responsable, pero yo me alegro por ellos. Ganamos juntos, eso sí”, dijo el francés.

Toma el Real Madrid con calma, ser líderes

El entrenador Zinedine Zidane, agregó respecto a la gran competencia que hay en la cima, que ahora como líderes, empatados con el Atlético, que tienen que seguir trabajando, pues no tienen nada seguro.

“Debemos seguir con lo que se está haciendo, no va a cambiar nada hasta final de campaña. Sabemos que será difícil y vamos a seguir nosotros, sin pensar ni ver lo que se dice fuera. Tenemos que seguir, no hemos ganado nada. Es un partido, una victoria que no cambia nada. Estamos en pelea como los demás equipos”.