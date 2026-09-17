Los dos jugadores que han decepcionado en Chivas y no tendrían minutos frente al América por esta razón

Este sábado el mundo del futbol en México se paralizará con el Clásico Nacional entre América y Chivas, uno de los duelos más esperados de la temporada regular que, además, contará en esta ocasión con un aditamento especial: el hecho de que ambas escuadras llegan entre las mejores del campeonato.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Chivas llega a este compromiso como el auténtico líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de un inicio titubeante. América, por su parte, arriba como el tercer lugar de la clasificación luego de perder el invicto el fin de semana pasado en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

¿Qué jugadores de Chivas podrían no tener minutos en el Clásico Nacional?

Chivas registra 17 puntos luego de cinco victorias, dos empates y una derrota en el torneo. Tal cantidad de unidades deriva del buen nivel que la mayoría de sus jugadores han demostrado en el campo, aunque es una realidad que un par de estos han quedado por debajo de las expectativas.

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🚨Chivas llegó a un acuerdo de palabra con Xolos y ficha a Kevin Castañeda. #TratoHechohttps://t.co/95TCcTO7m7 pic.twitter.com/pFlSrGJu3c — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 31, 2026

Curiosamente, los futbolistas de los que se hace mención son precisamente los refuerzos que Chivas trajo para esta temporada, pues cuando se pensaba que ambos serían diferenciales en el campo, la realidad es que tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda han venido de más a menos en la campaña.

Carrillo y Castañeda han visto cada vez menos minutos en las últimas jornadas con el Rebaño Sagrado, y considerando que Gabriel Milito ya cuenta con un XI medianamente fijo, se espera que los mexicanos guarden una nueva oportunidad en la banca para este Clásico Nacional.

¿Qué sorpresas prepara Guillermo Almada para el América vs Chivas?

De parte del conjunto azulcrema tampoco se descartan cambios respecto a lo que Guillermo Almada mostró en el último duelo entre América y Cruz Azul. Uno de los nombres que más suenan para ser titulares es Miguel Borja, quien reemplazaría a Henry Martín en el eje de ataque capitalino.