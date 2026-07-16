Los futbolistas convocados de la Liga BBVA MX para el juego de estrellas en el All-Star Game 2026 ante la MLS
Conoce a los jugadores que convocaron de la Liga BBVA MX para el juego de estrellas en el All-Star Game 2026 ante la MLS
Este miércoles 15 de julio del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales al equipo de estrellas de la liga que fue convocado para disputar el All-Star Game 2026 ante la MLS.
El encuentro se disputará el siguiente miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, en punto de las 18 horas tiempo del centro de México, con una plantilla de 28 jugadores que serán dirigidos por el entrenador del Toluca, Antonio Mohamed.
"La LIGA BBVA MX dio a conocer al equipo de estrellas que se enfrentará al combinado de la Major League Soccer (MLS) en el MLS All-Star Game 2026, a celebrarse el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte".
Los jugadores de la Liga BBVA MX convocados para el All-Star Game 2026 ante la MLS
Los futbolistas que fueron convocados por Mohamed son:
Los porteros que fueron convocados son:
- Keylor Navas, Pumas UNAM Portero
- Nahuel Guzmán, Tigres UANL Portero
Los defensores convocados son:
- Bruno Méndez, Toluca Defensa
- Willer Ditta, Cruz Azul Defensa
- Federico Pereira, Toluca Defensa
- Nathan Silva, Pumas UNAM Defensa
- Israel Reyes, América Defensa
- Jesús Garza, Tigres UANL Defensa
- Richard Ledezma, Guadalajara Defensa
- Jesús Gallardo, Toluca Defensa
- Bryan González, Guadalajara Defensa
- Erik Lira, Cruz Azul Defensa
Los mediocampistas del equipo son:
- Franco Romero, Toluca Centrocampista
- Carlos Rodríguez, Cruz Azul Centrocampista
- Iker Fimbres, Monterrey Centrocampista
- Nicolás Castro, Toluca Centrocampista
- Brian Gutiérrez, Chivas Centrocampista
- Fernando Gorriarán, Tigres Centrocampista
- Gilberto Mora, Tijuana Centrocampista
- Brian Rodríguez, Chivas Centrocampista
- José Paradela, Cruz Azul Centrocampista
- Juan Brunetta, Tigres Centrocampista
- Kevin Castañeda, Tijuana Centrocampista
Los delanteros son:
- Armando González, Guadalajara delanteros
- Robert Morales, Pumas delanteros
- Santiago Sandoval, Chivas Delanteros
La Liga BBVA MX presenta al equipo de estrellas que disputará el All-Star Game 2026 ante la MLS. 👇📰 pic.twitter.com/fhxLnmK8eJ
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026
La Liga BBVA MX detalló que después darán a conocer a los jugadores que jugaran el MLS All-Star Skills Challenge 2026.
"En días próximos se dará a conocer la escuadra que representará a la Liga BBVA MX en el MLS All-Star Skills Challenge 2026".