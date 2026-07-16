Los futbolistas convocados de la Liga BBVA MX para el juego de estrellas en el All-Star Game 2026 ante la MLS

Este miércoles 15 de julio del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales al equipo de estrellas de la liga que fue convocado para disputar el All-Star Game 2026 ante la MLS.

El encuentro se disputará el siguiente miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, en punto de las 18 horas tiempo del centro de México, con una plantilla de 28 jugadores que serán dirigidos por el entrenador del Toluca, Antonio Mohamed.

"La LIGA BBVA MX dio a conocer al equipo de estrellas que se enfrentará al combinado de la Major League Soccer (MLS) en el MLS All-Star Game 2026, a celebrarse el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte".

Los jugadores de la Liga BBVA MX convocados para el All-Star Game 2026 ante la MLS

Los futbolistas que fueron convocados por Mohamed son:

Los porteros que fueron convocados son:



Keylor Navas, Pumas UNAM Portero

Nahuel Guzmán, Tigres UANL Portero

Los defensores convocados son:



Bruno Méndez, Toluca Defensa

Willer Ditta, Cruz Azul Defensa

Federico Pereira, Toluca Defensa

Nathan Silva, Pumas UNAM Defensa

Israel Reyes, América Defensa

Jesús Garza, Tigres UANL Defensa

Richard Ledezma, Guadalajara Defensa

Jesús Gallardo, Toluca Defensa

Bryan González, Guadalajara Defensa

Erik Lira, Cruz Azul Defensa

Los mediocampistas del equipo son:



Franco Romero, Toluca Centrocampista

Carlos Rodríguez, Cruz Azul Centrocampista

Iker Fimbres, Monterrey Centrocampista

Nicolás Castro, Toluca Centrocampista

Brian Gutiérrez, Chivas Centrocampista

Fernando Gorriarán, Tigres Centrocampista

Gilberto Mora, Tijuana Centrocampista

Brian Rodríguez, Chivas Centrocampista

José Paradela, Cruz Azul Centrocampista

Juan Brunetta, Tigres Centrocampista

Kevin Castañeda, Tijuana Centrocampista

Los delanteros son:



Armando González, Guadalajara delanteros

Robert Morales, Pumas delanteros

Santiago Sandoval, Chivas Delanteros

La Liga BBVA MX presenta al equipo de estrellas que disputará el All-Star Game 2026 ante la MLS. 👇📰 pic.twitter.com/fhxLnmK8eJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

La Liga BBVA MX detalló que después darán a conocer a los jugadores que jugaran el MLS All-Star Skills Challenge 2026.

"En días próximos se dará a conocer la escuadra que representará a la Liga BBVA MX en el MLS All-Star Skills Challenge 2026".