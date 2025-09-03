Ganaron un partido de Champions como visita y aún así pagaron sus boletos para regresar a su país

El futbol femenino de Inglaterra se encuentra en el ojo del huracán debido a una situación que vivieron las jugadoras del Manchester United, quienes tuvieron que pagar sus propios vuelos de regreso desde Estocolmo hasta Manchester tras vencer al Hammarby en la segunda ronda de clasificación de la Champions League.

Después de imponerse por la mínima y clasificar a la siguiente instancia, la directiva del club ofreció un vuelo comercial con escala en Copenhague para el regreso.

Jugadoras del Manchester United pagaron sus propios de vuelta a Inglaterra

Esta decisión se tomó con base en la logística. El equipo inglés no quiso invertir en un chárter de regreso que hiciera el traslado directo y sin presión de calendario, pues el siguiente partido se jugaba ocho días más tarde, fue más sencillo ofrecer un vuelo con escalas.

Además de esto, le dieron la opción a las jugadoras de hacerse de sus propios vuelos, cosa que sí hicieron múltiples jugadoras del Man U. Para el viaje de ida recibieron el trato de cualquier equipo de élite: volaron en chárter privado, se hospedaron en un hotel cómodo y entrenaron en instalaciones de primer nivel, pero para la vuelta la situación dio un giro de 360 grados que ha causado molestia en el futbol internacional.

¿Qué dijo el Manchester United sobre esto?

Dentro de la institución, un portavoz del club defendió la decisión bajo el argumento de que el regreso vía Copenhague era la opción viable a falta de vuelos directos con capacidad suficiente para todos los desplazamientos previstos, además de justificar que el siguiente encuentro del equipo era a una semana de distancia no había una necesidad urgente de un vuelo chárter de retorno para así darle descanso a las jugadoras.

Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo, por lo que añadieron que en futuras competencias europeas analizarán caso por caso el uso de vuelos chárter en función de la programación competitiva, el rendimiento y la viabilidad financiera.