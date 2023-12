Gabriel Fernández dedica emotiva despedida a Pumas tras su salida

Luego de arribar a la CDMX para cerrar su llegada a Cruz Azul, Gabriel Fernández se ha despedido de Pumas, equipo con el que estuvo apenas seis meses bajo el mando del entrenador, Antonio Mohamed.

La despedida del Toro Fernández de Pumas

Mediante sus redes sociales, ‘El Toro’ ha dedicado un mensaje de despedida al Club Universidad Nacional, con el que tuvo actividad a lo largo de 20 partidos en los que pudo marcar 7 goles con la camiseta del conjunto del Pedregal.

“Un agradecimiento eterno, Pumas. Hoy llegó el momento de despedirme de una nueva etapa. Llegar a Pumas fue un desafío muy importante por todo lo que representaba para mí y mi familia, y si bien no se pudo terminar de la manera en que todos queríamos, no tengo más que palabras de agradecimiento a la institución.

Una institución que desde el primer día me hizo sentir como en casa, y en donde me encontré con un equipo de compañeros que siempre me hicieron sentir como uno más. Fueron 6 meses en donde todo pasó muy rápido, lleno de momentos que voy a llevar conmigo por siempre”, se lee en el posteo del delantero uruguayo.

“Agradecer a mis compañeros y personal del club por el buen trato y todo lo que vivimos juntos, a la afición, por su apoyo incondicional en cada partido, por acompañarme y darme la confianza necesaria siempre, y por último un agradecimiento muy especial a mi familia, por ser mi motor más importante.

“Les deseo a todos un muy feliz año, y por un 2024 lleno de éxitos y mucha salud para todos. Gracias por todo, Pumas”, se agrega en la publicación de Gabriel Fernández.

Como nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2024, ‘El Toro’ Fernández y la escuadra de La Máquina debutan en la siguiente campaña el 13 de enero cuando reciban a Pachuca.

